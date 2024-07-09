Konfederasyonlardan asgari ücrete zam talebi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) , Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bugün Türk-İş Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.





Üç başkandan ortak açıklama





Toplantıya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı.





Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:





Asgari ücretle 1 ay değil 1 hafta geçinme şansınız yok, dayanma gücümüz kalmadı.





TÜİK'in açıkladığı rakamlar piyasayla özdeşmiyor. Geçmişte kamuda ücretler yüksekti, normal bir ücret alıyordu. Özel sektör geçmişte kamudan öndeydi. Şimdi en düşük duruma düştü. Ama maalesef özel sektördeki patronlar, kazandıkları para ve kârları ortada. Ona rağmen 10 yıllık 20 yıllık bir işçiye 10-15-20 bin lira parayı çok görüyorlar.





Özel sektördeki karlar ortadayken 10 yıllık bir işçiye 10 bin lirayı çok görüyor. İşçiyi maraba zannediyor. Bizim üzerimizden ellerini çeksinler. Bir evde ekonomik kriz varsa o evde huzur yoktur. Bu meseleyi gündeme getirmeye devam edeceğiz.





HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:





Çalışmalarımızı bir manifesto olarak kabul edebilirsiniz. Büyümeye rağmen emekçilerin milli gelirden faydası yok. Asgari ücretli azalmıyor artıyor. AB ülkelerinde asgari ücret bir istisnai ücret iken bu durum ülkemizde böyle değil. Rekabet ediyoruz ancak bütün bu rekabetimize rağmen temel sorunlarda bir araya gelmek gibi bir mecburiyetimiz var.





"Bir kriz varsa bunun çözümü israfı engellemek"





Bütün bu rakamlara bakıldığında; iş kazalarındaki ölüm oranı, milli gelirdeki dağılımın adaletsizliği. Peki bu durumdan kim kazanıyor? Sermaye, kazanıyor. Biz bu gidişatın Türkiye'nin hak etmediğini düşünüyoruz. Bir kriz varsa bunun çözümü israfı engellemektir.





Vergi sistemi de dahil daha çok kazanandan daha az, daha az kazanandan daha çok bir sistem var. Bu vergiler ne için, kim için harcanıyor? Bizim karşılaştığımız sorunlar. Bizim çözümü konusunda sorumluluk yüklüyor. Sadece sorunları değil çözümleri de konuştuk.





"Belediye başkanları ilk iş işçileri işten çıkartıyor"





Belediye başkanları göreve başlar başlamaz ilk iş işçileri işten çıkartıyor. Diyarbakır Anneleri'nden birinin oğlu dağdan inip belediyede işe başlıyor. Başkan işe gelir gelmez bu arkadaşı işten çıkarıyor.





DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun açıklamalarından satır başları:





Çalışma hayatının temel gündemlerini ele aldık. 10 başlık altında topladık. İşçiler, emekçilerin yaşadığı sorunlar tesadüfen çıkmadı. İşçinin haklarının sadece seçim zamanında değil gerçek bir demokrasiyle sorunlarının çözülmesini bekliyoruz.







