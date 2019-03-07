Bakan Albayrak: Konkordato ilanında yüzde 50 üzerinde düşüş oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından konkordato ilan eden firmalarla ilgili açıklamada bulundu.

2018 yılının son çeyreğinde 7 bankanın konkordatolu şirketlere ait borçlara yönelik yapılandırma konusunda çalışma başlattığını belirten Bakan Albayrak, 48 firmanın konkordatodan feragat ile çıktığını söyledi.

Ayrıca; red, feragat ve yapılandırmaların tamamının etkisiyle toplamda 318 firmanın konkordatodan kurtulduğu belirtildi.

Ocak ve Şubat aylarında yeni konkordato başvurularında yüzde 50'den fazla düşüş yaşandığını vurgulayan Bakan Albayrak, toplamda 5.4 milyar liralık kredinin de konkordatodan çıkarıldığını ve çok yakın sürede yaklaşık 4.5 milyar liralık kredinin daha yapılandırılarak konkordaton çıkmasının sağlanacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göre şubat ayında, ocak ayına yönelik 43.5 milyar liralık kredi büyümesi de gerçekleşti.

EKONOMİ Bakan Albayrak: Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı

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