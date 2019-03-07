Ekonomi Bakan Albayrak Konkordato ilanında yüzde 50 üzerinde düşüş oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Konkordato ilanında yüzde 50 üzerinde düşüş oldu

Bakan Albayrak: Konkordato ilanında yüzde 50 üzerinde düşüş oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL’lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından konkordato ilan eden firmalarla ilgili açıklamada bulundu.

2018 yılının son çeyreğinde 7 bankanın konkordatolu şirketlere ait borçlara yönelik yapılandırma konusunda çalışma başlattığını belirten Bakan Albayrak, 48 firmanın konkordatodan feragat ile çıktığını söyledi.

Ayrıca; red, feragat ve yapılandırmaların tamamının etkisiyle toplamda 318 firmanın konkordatodan kurtulduğu belirtildi.

Ocak ve Şubat aylarında yeni konkordato başvurularında yüzde 50'den fazla düşüş yaşandığını vurgulayan Bakan Albayrak, toplamda 5.4 milyar liralık kredinin de konkordatodan çıkarıldığını ve çok yakın sürede yaklaşık 4.5 milyar liralık kredinin daha yapılandırılarak konkordaton çıkmasının sağlanacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göre şubat ayında, ocak ayına yönelik 43.5 milyar liralık kredi büyümesi de gerçekleşti.

Bakan Albayrak: Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı
EKONOMİ
Bakan Albayrak: Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı

Bakan Albayrak: Tüm saldırıları püskürttük
EKONOMİ
Bakan Albayrak: Tüm saldırıları püskürttük

Fabrika gibi okul: Yılda 600 ton temizlik maddesi üretip satıyorlar
FOTOĞRAF 29
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Kütahya’da otomasyon, itfaiyecilik, bilişim ve kimya bölümlerinin yer aldığı 300 öğrencisi bulunan Prof. Dr. Necmettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitimin yanında adeta bir fabrika gibi çalışıyor.
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Kimya bölümü öğrencileri günlük eğitimlerine devam ederken, derslerinin olmadığı zamanlarda ise okulun hemen yanına kurulan kimya teknoloji alanı atölyesinde okulun baş harflerinden oluşan ‘NE kimya’ markasıyla sıvı ve katı temizlik maddeleri üretiyor.
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Günlük çalışma saatlerine göre yevmiye olan öğrencilerin ürettiği temizlik ürünleri Kütahya’nın yanısıra Bilecik, Isparta ve Eskişehir gibi şehirlerdeki resmi kurumlara ve okullara satılıyor.
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Öğrenciler okulda çamaşır suyundan, yüzey temizleyicisine, bulaşık deterjanından, arap sabunu ve oda parfümüne kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor.
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Karşılığında ise çalıştıkları saatlere göre günlük yevmiye alıyorlar. Öğrencilerin atölyesinden çıkan temizlik ürünleri resmi kurumlara piyasadaki fiyatların altında satılıyor.
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BU YILKİ HEDEF 4 BİN TONLUK ÜRETİM: Okul Müdürü Mustafa Özünlü, 2 yıl önce açılan okulda, ‘özel okul konsepti’ oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Okulun içerisinde mini golf sahası, tenis kortu, halı saha, ve fitnes salonu yer aldığını anlatan Özünlü, geliştirilen projelerle öğrencileri üretime dahil ettiklerini ifade etti.
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Gelen talep üzerine açtıkları temizlik ürünleri atölyesinde maddi imkanı olmayan öğrencilerin çalıştığını kaydeden Özünlü, Okulumuzda genelde dezavantajlı kesimden gelen öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin maddi gelirleri çok yüksek değil. Onlara nasıl para kazandırırız, fabrikadaki sistemi nasıl çözeriz düşüncesi ile üretim sektörüne girdik. Şuanda geçen sene itibariyle 600 ton temizlik maddesi üretimi yaptık. Öğrencilerimiz çok güzel para kazandılar dedi.
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Özünlü Biz bunları genelde kamu kurumlarına veriyoruz. Kamu kurumları bizden bu malı aldıklarında herhangi bir ihaleye girmek zorunda değiller. Bizden direkt malı temin edebiliyorlar. Bunun haricinde bu seneki hedefimiz yaklaşık 4 bin ton üretim gerçekleştirmek. Diğer okullardan farkımız hem boya üretimi hem de temizlik üretimi yapan tek okuluz. Türkiye’deki diğer okullara örnek olma derdindeyiz. Çalışanlar arasında özel öğrencilerimiz de var diye konuştu.
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ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERE YÖNELDİLER: Okuldaki öğretmen kalitesinin çok iyi olduğunu belirten Özünlü, Her türlü AR-GE yapabilecek seviyedeyiz. En önemli hedeflerimizden bir tanesi, Türkiye’nin yurt dışından getirdiği özellikle endüstriyel ürünleri okulumuzda üretirsek yurt dışına bağımlılığımız azalacak, dolayısıyla öğrencilerimiz bu ürünleri üretmeyi öğrenince yeri gelecek ülkenin yeri gelecek yurt dışında üretim yapacak seviyeye gelecekler diye konuştu.
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‘GÜNLÜK 13 TON SIVI DETERJAN ÜRETİYORUZ’: Atölyenin üretim şefi ve kimya öğretmeni Hakan Sümer de, önce AR-GE ekibiyle teknik altyapı ve zengin öğretmen kadrosuyla işe başladıklarını, günlük 13 tonun üzerinde sıvı deterjan üretimi yaptıklarını söyleyerek, AR-GE ekibi test aşamasından sonra numuneler gönderdi. Kurumlar beğendi ve siparişler artmaya başladı. Şu anda Ege bölgesindeki çeşitli illerin, kamu kurumlarının deterjan ve boya ihtiyaçlarını biz buradan karşılıyoruz. Diğer okullardan farklı olarak üretimimizde müşteriye özel üretim yapıyoruz. 2 tane reaktörümüz var. Günlük 13 ton sıvı üretim yapabiliyoruz. Kamu kurumları bizi çeşitli illerden arayıp ürün almak istiyorlar. Dolayısıyla bizim de yatırım yapıp reaktörlerimizi çoğaltmamız gerekiyor dedi.
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BOYA ÜRETMEYE DE BAŞLADILAR: Okulda sıvı ve katı temizlik ürünlerinin yanısıra ayrıca boya üretimine de başlandı. Boya bölümü sorumlusu kimya öğretmeni Özlem Beşlioğlu ise mezun olan öğrencilerin kendi üretim atölyelerini açtıklarını belirterek şöyle konuştu: Burada şuanda kızlarımızla boya üretimine başladık. Kamu kurumlarının hepsine boya üretiyoruz. Üretimimiz henüz çok yeni ama zamanla bu gelişecek. Amacımız burada kaliteli boyayı uygun fiyata kamu kurumlarımıza sunmak. Aynı zamanda kız öğrencilerimizin de bu işe el atması, işi öğrenmesidir dedi.
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Beşlioğlu Fabrikalarda çalışabilirler, kendi üretim atölyelerini kurabilirler. Türkiye’nin her yerinde aynı boyayı kullanma şansımız yok. Kütahya sıfırın altında 20 derece görürken, Antalya 40 derece sıcaklığı görebiliyor. Bu konuda A-GE çalışması yapıp illere göre özellikleri görüp ona göre üretim yapıyoruz. Her kurumun isteğine göre dış cephe, iç cephe ve tavan boyası üretiyoruz. diye konuştu.
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20'YE YAKIN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ: Kimya öğretmeni ve laboratuvar alan şefi Murat Turan Baştuğ da, 70 öğrenci ile kimya dalında eğitim yaptıklarını anlatarak, Tüm mevcut öğrencilerimizi ürün geliştirme konusunda yetiştirip sonrasında bu geliştirilen ürünleri üretiyoruz. Normalde yaklaşık 20’ye yakın ürün geliştirdik. Deterjan, boya endüstrisine uygun ürünler üretiyoruz. Bunları da özellikle kamu hastanelerine, kredi yurtlar kurumu ve diğer kurumlara gönderiyoruz dedi.
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Atölyede çalışan Batuhan Bükür, 11’nci sınıf kimya bölümü öğrencisi olduğunu söyledi. Hem bölümde çalıştığını hem de gelip atölyede üretime katıldığını ifade eden Bükür, Burada etiketleme yapıyoruz, sevkiyatlara yardım ediyoruz. Bizim için hem eğlenceli hem de eğitici aynı zamanda da çalıştığımız kadar harçlık alıyoruz diye konuştu.
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ÖĞRENCİLER NELER ÜRETİYOR? Prof. Dr. Necmettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki atölye de okulun baş harflerinden oluşan ‘NE kimya’ adıyla banyo temizleyicisi, çamaşır suyu, yüzey temizleyicisi, bulaşık deterjanı, arap sabunu, sıvı ve el sabunu, oda parfümü, çamaşır yumuşatıcısı, kireç çözücüsünün yanısıra boya üretimi de yapılıyor.
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Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar
Title
Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar
Title
Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar
Title
Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar
Title
Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar
Title
Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar
Title
Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar
Title
Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar
Title
Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar
Title
Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar
Title
Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar
Title
Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar
Title
Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar
Title
Fabrika gibi okulda; yılda 600 ton temizlik maddesi üretip resmi kurumlara satıyorlar
Fabrika gibi okul: Yılda 600 ton temizlik maddesi üretip satıyorlar
Kütahya'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'NE kimya' markasıyla sıvı ve katı temizlik maddeleri üretiyor. Günlük çalışma saatlerine göre yevmiye olan öğrencilerin ürettiği temizlik ürünleri Kütahya'nın yanı sıra Bilecik, Isparta ve Eskişehir gibi şehirlerdeki resmi kurumlara ve okullara satılıyor. Okul Müdürü Mustafa Özünlü, bu yıl 4 bin ton üretim yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Çocuklarımız eğitimlerine devam ederken, aynı zamanda para kazanıyor" dedi.


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