Konut satış rakamları açıklandı: Şubatta 81 bin 222 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. Şubatta satılan konut sayısı ocak ayına göre yüzde 15,06 arttı. Ocakta 70 bin 587 konut satılmıştı.

Yön değiştirdi

Temmuz ayında 229 bin adetle tarihi zirvelerini gören konut satışları, ocak ayında 70 bin adede kadar gerilemişti. Benzer bir şekilde konut kredilerindeki cazip kampanyalar ve düşük faiz oranlarının etkisiyle temmuz ayında ipoteki konut satışları 130 bin adede ulaşmıştı. İpotekli satışlarda 6 aydır aralıksız devam eden düşüş trendi şubat itibarıyla son buldu. 130 bin adetten 10 bin adede kadar düşen ipotekli satışlar şubat ayında yeniden 15 bin adede yaklaştı. En dikkat çeken artış ise yaklaşık yüzde 28 ile ikinci el konutlarda yaşandı. Ocak ayında 44 bin olan ikinci el konut satışları şubatta 56 bin adedi geçti.

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Satışlarda en büyük pay İstanbul'un

İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu.

İpotekli satışlar yüzde 66,5 azaldı

Şubatta ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,5 azalarak 14 bin 669'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 174 konut satışı ve yüzde 21,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1'er konut ile Bayburt ve Hakkari oldu.

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Ardahan'da ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.

Yabancılara konut satışı iki ayda yüzde 28.7 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine, ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Buna göre, Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 477 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 432 konut ile Irak, 259 konut ile Rusya Federasyonu, 230 konut ile Afganistan ve 119 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

Bu ülke vatandaşlarını, tümü 100 adet konuttan düşük olmak üzere, sırasıyla Almanya, Filistin, Ürdün, Yemen, Azerbaycan, Çin, Mısır, ABD, Pakistan, Ukrayna, Lübnan, Birleşik Krallık, Kuveyt, İsveç ve Sudan vatandaşları izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları, Şubat ayında ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26.0 azalarak 2 bin 964'e geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat ayında ilk sırayı bin 525 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 533 konut satışı ile Antalya, 211 konut satışı ile Ankara, 138 konut satışı ile Mersin ve 64 konut satışı ile Samsun izledi.

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Konut satışlarında keskin düşüş

Yabancıya 220 bin adetten fazla konut satıldı