Ekonomi Konutta tarihi adım 1 Ocak itibariyle zorunlu hale geldi
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Konutta enerji kimlik belgesi zorunluluğu başladı

Konutta tarihi adım: 1 Ocak itibariyle zorunlu hale geldi

Türkiye genelindeki 8 milyon yapıyı yakından ilgilendiren enerji kimlik belgesi zorunluluğu 1 Ocak itibariyle başladı. Enerji kimlik belgesi daireye değil binanın tamamına düzenlenmesinden kaynaklı toplu başvuruyu yönetici ya da yetkilendirilmiş bir isim ile bina sahipleri yapabiliyor. Daire başı enerji kimlik belgesi bedelleri genellikle 20 ile 50 TL aralığında değişkenlik gösteriyor. 31 Aralık öncesi yapılan son düzenlemeyle alım ve satımlarda tapu işlemleri aşamasında enerji kimlik belgesinin ibrazı ise aranmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2011 sonrası binalar için C ve üzerinde enerji sınıfı şartı bulunuyor.
2011 sonrası binalar için C ve üzerinde enerji sınıfı şartı bulunuyor.

"Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile her binanın alması gereken ve enerji tüketimi değerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliğini taşıyan Enerji Kimlik Belgesi zorunlu hale getirildi.

3 yıl önce uygulanması planlanan düzenleme ertelemelerin ardından 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe girdi.

Enerji Kimlik Belgesi, binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su için yıllık ne kadar enerji harcadığını gösteren bir belge olarak ifade ediliyor.

Ocak itibariyle 2011 öncesi yapıları da kapsamaya başlayacak. Enerji kimlik belgesi sınıflandırması A'dan G'ye kadar yapılırken, en yüksek seviye olan A, en yüksek verimi gösterirken; G ise en düşük verim seviyesini gösteriyor.

2011 sonrası binalar için zorunlu olan uygulama 1 Ocak itibariyle 2011 öncesi yapıları da kapsayacak.
  • 2011 sonrası binalar için C ve üzerinde enerji sınıfı şartı bulunuyor. C sınıfının altında enerji sınıfı olan binalara EBK verilmiyor ve iskan da çıkmıyor.

TOPLU BAŞVURU YAPILIYOR

Enerji kimlik belgesi daireye değil binanın tamamına düzenlenmesinden kaynaklı toplu başvuruyu yönetici ya da yetkilendirilmiş bir isim ile bina sahipleri yapabiliyor.

İşin başvuru tarafında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri yer alıyor. Buralara yapılacak başvurular üzerinden maksimum bir gün içerisinde belge alınabiliniyor.

DAİRE BAŞINA 50 TL!

Bina bazında düzenlenen enerji belgesi için genellikle tüm daireler üzerinden fiyat hesaplamaları yapılıyor. Enerji kimlik belgesi fiyatlarını, binaların büyüklüğü, adedi ve benzerlikleri etkiliyor.

Bu detaylar göz önüne alındığında enerji kimlik belgesi fiyatı, bina başı 200 TL'den başlarken bu rakam büyüklüklere göre artış gösteriyor. Bu durumda daire başı enerji kimlik belgesi bedelleri genellikle 20 ile 50 TL aralığında değişkenlik gösteriyor.

İnfo grafik: Huriye Civan

TAPUDA BELGE İBRAZI ŞART OLMAYACAK

1 Ocak 2020'den itibaren Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binaların alım, satım ve kiralama süreçlerine ilişkin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama geldi.

Buna göre alım ve satımlarda tapu işlemleri aşamasında enerji kimlik belgesinin ibrazı aranmayacak ve tarafların beyanları ile işlem yapılabilecek.

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