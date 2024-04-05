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Ekonomi

Köprü ve otoyollar ile metrolara ilişkin bayram kararı: Dokuz gün boyunca ücretsiz olacak

Bayram tatilinde KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Üç günlük Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şehir içi toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz kullanılacak

08:55 - 5/04/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.


Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.


Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.


Şehir içi toplu taşıma bayramda ve 23 Nisan'da ücretsiz


Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 10 Nisan Çarşamba saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da söz konusu şehir içi hatlar ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, seferlere yeni başlayan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı, Arnavutköy ve Taşoluk istasyonlarından biniş yapan yolcuların 19-31 Mart döneminde ücretsiz kullanmalarına ilişkin hüküm de yer aldı.





#otoyol geçişleri
#Ramazan Bayramı
#Resmi Gazete
#ücretsiz
#Metro
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