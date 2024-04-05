Köprü ve otoyollar ile metrolara ilişkin bayram kararı: Dokuz gün boyunca ücretsiz olacak

THY, küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirecek önemli bir adım atıyor. Geçen yıl 350 uçak siparişi veren THY, 70 milyar doları bulan bu siparişin önemli kısmının Türkiye’de üretilmesi için Rolls Royce ve Airbus ile üçlü anlaşma yapıyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Türk firmaları için 20 milyar dolarlık iş kapısı aralayacağız” dedi.