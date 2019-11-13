KOP’un ikinci tünelinde 4 bin 901 metre ilerleme sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, ülkenin ilk sulama projesi olma özelliğine sahip, yüzyıllık rüya, Konya Ovası Projesi’ni tüm yönleriyle hayata geçirmek ve daha da geliştirmek için yoğun bir tempoyla çalışıyor.

DSİ’den yapılan açıklamada, "Konya Kapalı Havzası’nda su kaynaklarının kısıtlı olması, havza içindeki kaynakların en ekonomik şekilde değerlendirilmesini hedefleyen projelere ilave olarak, komşu havzalardan yeni su kaynakları temini için proje geliştirme ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda Yukarı Göksu Havzası sularını Konya Kapalı Havzası’na ulaştırmak için Genel Müdürlüğümüzce 15 adet proje demetinden oluşan Konya-Çumra 3. Merhale projesi geliştirilmiştir. Söz konusu 15 projenin birçoğu tamamlanarak işletmeye alınmışken, bazılarında çalışmalar devam etmektedir. KOP’un Mavi Tünelden sonraki ikinci tüneli olan ve gece gündüz çalışmanın devam ettiği Hadimi Tüneli de bu projelerden biridir. Hadimi Tüneli, temelden 127 metre yüksekliğe ve 364 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olan Afşar Barajı’nda depolanan suları Bağbaşı Barajı’na aktaracak olan 18 bin 136 metre uzunluğundaki tüneldir. Bölgenin ve ülkemizin büyük projelerinden biri olan Hadimi Tüneli’nin 11 bin 505 metrelik kısmı Tünel Delme Makinesi (TDM) ile 6 bin 631 metrelik kısmı ise klasik del patlat yöntemi ile açılmaktadır. Tünel, Bağbaşı Barajı tarafı ve Afşar Barajı tarafı olmak üzere iki ayrı hatta aynı anda yürütülen çalışma ile devam etmektedir" denildi.

REKLAM

İHA Konya Ovası Projesi’nin tüm yönleriyle hayata geçirilmesi ve daha da geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

"KOP’un ikinci tünelinde ilerleme 4 bin 901 metreye ulaşmıştır"

Açıklamanın devamında, "Tünelin Bağbaşı Barajı tarafından giriş yapan ve beton kaplamasını da yaparak ilerleyen TDM, geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde kurulumu tamamlanarak çalışmaya başlamış ve şu ana kadar bin 83 metre ilerleme sağlamıştır. TDM’nin beton kaplamasında kullandığı segmanlar, şantiye alanında kurulan segman atölyesinde üretilmektedir. 11,5 kilometrelik hat boyunca beton kaplama için toplam 49 bin 308 adet segman kullanılacak olup, şuana kadar 7 bin 446 adet segman imalatı gerçekleştirilmiştir. Tünelin Afşar Barajı tarafında del patlat yöntemiyle açılan diğer ucunda ise 3 bin 818 metre ilerleme sağlanmış ve bin 950 metrelik beton imalatı tamamlanmıştır. Böylece KOP’un ikinci tünelinde toplam ilerleme 4 bin 901 metreye ulaşmıştır" ifadeleri yer aldı.

İHA Konya Ovası Projesi’nin (KOP) Mavi Tünel’den sonraki ikinci tüneli olan 18 bin 136 metre uzunluğundaki Hadimi Tüneli’nde 4 bin 901 metre ilerleme sağlandı.

“Ülkemizin dört bir yanında devasa projelere imza atıyoruz”

KOP’un Mavi Tünel’den sonra ikinci tüneli olan Hadimi Tüneli’nin büyük ve önemli bir proje olduğunu, tünelde 24 saat esasıyla çalışıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “KOP bizim göz bebeğimiz. Türkiye’nin ilk sulama projesi olma özelliğine sahip. Geliştirdiğimiz 3. Merhale Projesi ile yüzyıllık rüyayı daha da büyüttük. Kilit baraj konumunda bulunan Bağbaşı Barajı’nı inşa ettik. 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel’i tamamladık. Bağbaşı Barajı’nda depolanan suları Konya Kapalı Havzası’na ulaştırdık. Afşar ve Bozkır Barajlarında depolanacak olan suları Bağbaşı Barajı’na aktardığımızda havzaya ulaşan su miktarını yıllık 414 milyon metreküpe ulaştırmış olacağız. Hadimi Tüneli de, Afşar Barajı sularının Bağbaşı Barajı’na aktarılmasını sağlayacak olan önemli bir tesisimiz” dedi.

REKLAM

Konya Kapalı Havzası’na aktarılan suyun yeraltı suyunu da destekleyeceğini ifade eden Aydın, “Konya ilinin içme suyu ihtiyacını, geliştirdiğimiz 3. Merhale Projesi ile dış havzadan getirdiğimiz su ve inşa ettiğimiz içme suyu arıtma tesisi ile karşılıyoruz. Proje bütünüyle tamamlandığında, nihai sulama alanı olan 2 milyon 234 bin 100 dekar tarım arazisinin sulama suyunu destekleyecek ve yılda 147,50 GWh enerji üretimi de yapacak. Ülkemizin dört bir yanında bunun gibi devasa projelere imza atıyoruz. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Çünkü rüyaları gerçekleştirmek için azim ve gayret gereklidir. Ancak ilk olarak güçlü bir irade lazım. Bu iradeyi ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

EKONOMİ 50 ilin merakla beklediği 144 yıllık rüya gerçek oluyor: Karadeniz- Akdeniz Otoyolu 2020'de tamamlanacak