Ekonomi Koridordan 13,3 milyon ton tahıl geçti
DÜNYA EKONOMİSİ

Koridordan 13,3 milyon ton tahıl geçti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl Koridorundan 8 Aralık itibarıyla 13,3 milyon ton tahılın geçtiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Uğur Duyan Yeni Şafak
Koridordan 13,3 milyon ton tahıl geçti
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci.

TBMM Genel Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmesinde konuşan Bakan Kirişci taşınan tahılın yüzde 57,5'nin Avrupa'ya, yüzde 23,9'unun Asya'ya, yüzde 11,6'sının Afrika'ya ve yüzde 6,8'inin de Orta Doğu ülkelerine ulaştırıldığı bilgisini verdi. Kirişci, Ukrayna tahılının alıcılarının çoğunun zengin ülkeler olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin adaletli dağıtım için gayret ettiğini söyledi.

Kirişci, bitkisel üretim miktarının, 2002 yılında 98 milyon tondan 2021 yılı itibarıyla 117,9 milyon tona ulaştırdıklarını aktararak, "Bitkisel üretimimizin, 2022 yılında, 127,6 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz. Bu ise bitkisel üretimde tüm zamanların rekoru olacaktır" açıklamasında bulundu.

ÇİFTÇİNİN GELİR KAYBI ENGELLENECEK

Buğdayda verim kaybına ve fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak, çiftçinin gelir kaybı riskini, teminat altına alacaklarını da bildiren Kirişci, "Önümüzdeki yıl, IPARD III programına başlıyoruz. Bugüne dek, 42 ilde uygulanan programı, 81 ilimize yaygınlaştırıyoruz" dedi.

Tahıl koridoru ile aç kalmaktan kurtulan Avrupa petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye'yi suçladı
GÜNDEM
Tahıl koridoru ile aç kalmaktan kurtulan Avrupa petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye'yi suçladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum’dan dünyaya duyurdu: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum’dan dünyaya duyurdu: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim

Tarihi eserlere DNA koruması: Zararsız malzeme kopyalanamayan kimlik

Tarihi eserlere DNA koruması: Zararsız malzeme kopyalanamayan kimlik
Biden silah tüccarını verip LGBTliyi aldı: Tutuklu askeri kurtarmadılar

Biden silah tüccarını verip LGBT'liyi aldı: Tutuklu askeri kurtarmadılar
Kimse bize hesap soramaz: Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kimse bize hesap soramaz: Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
EYT’de yaş sınırı olmamalı

EYT’de yaş sınırı olmamalı
Başörtüsü teklifi 336 imzayla mecliste: Referanduma gitmeden çözelim

Başörtüsü teklifi 336 imzayla mecliste: Referanduma gitmeden çözelim
Turizmde kış bereketi: 2022 hedefi 46 milyar dolar

Turizmde kış bereketi: 2022 hedefi 46 milyar dolar
Zulme boyun eğmeyiz: Fuat Oktay Batı Trakya Türklerini kabul etti

Zulme boyun eğmeyiz: Fuat Oktay Batı Trakya Türklerini kabul etti
Dosya yeniden açıldı: HSK'dan savcı hakkında inceleme

Dosya yeniden açıldı: HSK'dan savcı hakkında inceleme

Unutulmayacak maçta <br>kazanan Arjantin

Unutulmayacak maçta
kazanan Arjantin

Arjantin, seri penaltı atışları sonunda yarı finale yükseldi.
Hırvatlar favoriyi eledi

Hırvatlar favoriyi eledi

Hırvatistan, Brezilya'yı mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

​Lionel Messi'den geceye damga vuran sözler.

​Brezilya Milli Takımı'nda ayrılık resmileşti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.