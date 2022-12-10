Koridordan 13,3 milyon ton tahıl geçti

TBMM Genel Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmesinde konuşan Bakan Kirişci taşınan tahılın yüzde 57,5'nin Avrupa'ya, yüzde 23,9'unun Asya'ya, yüzde 11,6'sının Afrika'ya ve yüzde 6,8'inin de Orta Doğu ülkelerine ulaştırıldığı bilgisini verdi. Kirişci, Ukrayna tahılının alıcılarının çoğunun zengin ülkeler olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin adaletli dağıtım için gayret ettiğini söyledi.

Kirişci, bitkisel üretim miktarının, 2002 yılında 98 milyon tondan 2021 yılı itibarıyla 117,9 milyon tona ulaştırdıklarını aktararak, "Bitkisel üretimimizin, 2022 yılında, 127,6 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz. Bu ise bitkisel üretimde tüm zamanların rekoru olacaktır" açıklamasında bulundu.

ÇİFTÇİNİN GELİR KAYBI ENGELLENECEK

Buğdayda verim kaybına ve fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak, çiftçinin gelir kaybı riskini, teminat altına alacaklarını da bildiren Kirişci, "Önümüzdeki yıl, IPARD III programına başlıyoruz. Bugüne dek, 42 ilde uygulanan programı, 81 ilimize yaygınlaştırıyoruz" dedi.

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