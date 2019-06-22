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Ekonomi Korkunç rakamı açıkladı 2,5 trilyon dolar kayıp var
DÜNYA EKONOMİSİ

Korkunç rakamı açıkladı: 2,5 trilyon dolar kayıp var

Siber saldırılara yönelik konuşan Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev çok çarpıcı bir rakam paylaştı. Dijitalleşmenin yeni tehlikeleri de ortaya çıkardığını vurgulayan Medvedev, siber saldırılar nedeniyle küresel ekonomideki kaybın bu yıl 2,5 trilyon dolar ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Siber saldırılar nedeniyle küresel ekonomideki kaybın 2,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
Siber saldırılar nedeniyle küresel ekonomideki kaybın 2,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Moskova’da düzenlenen Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı kapsamında yaptığı konuşmada, siber saldırıların ortaya çıkardığı tehlikeye dikkat çekti.

İnternetin günümüzde dünyadaki 4 milyar kişi tarafından kullanıldığını belirten Medvedev, “Cep telefonlarını ise 5 milyar kişi kullanıyor. Söz konusu kullanım oranlarının tüm dünya nüfusunu kapsayacak noktaya geleceğinden kimsenin şüphesi yok.” diye konuştu.

  • Gelişen teknolojiyle bazı risklerin de artığını anlatan Medvedev, “Dijitalleşme, teknolojideki hızlı büyüme ve yenilikçi adımlar nedeniyle yeni tehlikeler de doğuyor.” dedi.

2,5 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK

Siber saldırılar nedeniyle küresel ekonomide yaşanan kayba işaret eden Medvedev, “Örneğin siber saldırılar nedeniyle küresel ekonomideki kaybın bu yıl 2,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Afrika’daki tüm ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasının toplamı da 2,5 trilyon dolar düzeyinde.” ifadelerini kullandı.

Medvedev, bazı ülkelerin Rusya’ya güvenmediğini ve bu nedenle siber güvenlik alanında iş birliğine yaklaşmadığını sözlerine ekledi.

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