Ekonomi Korona salgınından korkanlar toplu taşıma kullanmayı bıraktı İkinci el araç satışları patladı
OTOMOTİV

Korona salgınından korkanlar toplu taşıma kullanmayı bıraktı: İkinci el araç satışları patladı

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma kullanımları ciddi derecede düşerken, vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Sektörde hareketlilik yaşandığını ifade eden iş adamı Ömer Paşa Dilek, "İkinci el araç alımlarında Covid-19 sebebiyle bir artış var. Şehir dışına çıkılamadığı için bu durum piyasayı hareketlendirdi. Salgın sonrasında şu an durgun olan araç kiralamalarda da metropol şehirlerde artış bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Türkiye’de yayılan korona virüs nedeniyle toplu taşıma kullanımları hemen hemen bütün illerde ciddi düşüş yaşadı. Salgın riski nedeniyle toplu taşımaları kullanmayan vatandaşlar ise ikinci el araçlara araçlara yöneldi. Vatandaşlar, virüse karşı bu şekilde bir çözüm yolu bulurken, bu durum ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi. Araç kiralama ve piyasadaki tedarik döngüsünü sağlayan, ikinci el araç alım-satımında gelişmeleri yakından takip eden Dilek Şirketleri Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Paşa Dilek, korona virüs sonrasında sektördeki hareketliliği değerlendirdi.

  • İş adamı Dilek, "İkinci el araç alımı alanında Kovid-19 sebebi ile satışlarda bir artış var. Şehir dışına çıkılamadığı için bu durum piyasayı hareketlendirdi. Toplu taşımayı kullanmayan vatandaşlarında araçlara yöneldi. Tabii bu durumda şehir içi hareketliliğini artırıyor. Sonuç olarak, kapsama alanı içerisindeki alım ve satımda her iki taraf içinde memnun edici durum söz konusu" diye konuştu.

"Araç kiralama salgın sonrasında daha da hareketlenecek"

Ümitsizliğe kapılacak bir durumun olmadığını ifade eden Ömer Paşa Dilek, hükümet tarafından alınan tedbirlerin son derece yerinde olduğunu ve desteklediklerini belirtti. Tedbirlere uyulması gerektiğinin uyarısını yapan Ömer Paşa Dilek, turizm sektörüne de değindi.

Şu an durgun olan araç kiralama piyasasının özellikle metropol illerde salgın sonrasında artacağını söyleyen Dilek, "Turizm alanında 12 ilimizde hizmet vermekteyiz. Bu süreçte potansiyeli küçük illerimizde yaklaşık birkaç ay boyunca yavaş bir süreç bekliyoruz. Sürecin sona ermesi sonrasında salgını daha hızlı atlatacak metropol şehirlerimiz olacaktır. Araç kiralama alanında İstanbul’da hareketliliğin olabileceği görülüyor. Sürecin başlangıcı itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanımızın destekleriyle esnaf ve KOBİ’ler güçlü bir şekilde ayakta durmaktadır. Bu durumda yıl boyunca faaliyet alanlarımızda hiçbir hareketlenme olmasa dahi tüm şirket çalışanlarımızın tüm ödenekleri yapılmaya devam edecek ve kesinlikle personelimize bu durum karşısında sahip çıkacak olduğumuzu belirtmek isterim" ifadelerine yer verdi.

Abone Ol Google News
İkinci şans sevinci

İkinci şans sevinci

​Tahliye edilen hükümlüler: 'Hala inanamıyoruz.'
Özel bankaları uyardı

Özel bankaları uyardı

​'​Kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkaranların...'
3 bin 700 kişi evinde ölmüş

3 bin 700 kişi
evinde ölmüş

​New York'ta korkunç koronavirüs gelişmesi.
Adana'da 3 lira<br>İstanbul'da 20 lira!

Adana'da 3 lira
İstanbul'da 20 lira!

​İki il arasında şaşırtan fiyat farkı ortaya çıktı.
Ultra lüks koronavirüs önlemi

Ultra lüks koronavirüs önlemi

​ABD'nin en zengin adası virüse hazırlıklı.
Bravo üniversiteliler

Bravo üniversiteliler

​Sokak sokak gezip #evdekal'an çocukların yüzünü güldürüyorlar.
Avrupa'dan<br>sürpriz teklif

Avrupa'dan
sürpriz teklif

​Marc Wilmots F.Bahçe için teklifi reddedince, Kocaman'a talip oldular.
Sabırla bekleyin!

Sabırla bekleyin!

​Rekor artış sonrası altın alacaklara kritik uyarı.
Eczanelerde<br>'yok' satıyor

Eczanelerde
'yok' satıyor

​Uzmanlar uyardı: Sizi koronavirüsten korumaz!
Dört kritik değişiklik!

Dört kritik değişiklik!

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Kasa dolacak

Kasa dolacak

​Lazio'nun Vedat Muriqi teklifi ortaya çıktı.
20 yıl sonra ilk ekim

20 yıl sonra ilk ekim

​7 bin dönüm alana aspir bitkisi ekilmeye başladı.
2 milyonu aştı

2 milyonu aştı

Hızla yayılan koronavirüste korkunç tablo.
Dünya Türkiye'yi konuşuyor

Dünya Türkiye'yi konuşuyor

​Başarılı mücadele dünyanın dilinde, övgü dolu sözler geldi.
Birçok kişinin<br>başına geldi

Birçok kişinin
başına geldi

İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir mi?
Halk otobüsünde korona paniği

Halk otobüsünde korona paniği

Yolcunun hal ve hareketlerinden şüphelenen şoför polise ihbar etti.
Balkanlar'dan geliyor

Balkanlar'dan geliyor

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.