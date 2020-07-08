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Ekonomi Korona sonrası ilk rekor 120 bin puanın üzerini gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Korona sonrası ilk rekor: 120 bin puanın üzerini gördü

BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.

Haber Merkezi AA
BIST 100 endeksi 120 bin puanın üzerini gördü.
BIST 100 endeksi 120 bin puanın üzerini gördü.

Mart ayının son haftasında başlayan yükseliş trendini küresel piyasalardan güçlü pozitif ayrışarak güçlendiren Borsa İstanbul'da yükseliş Temmuz ayında da sürüyor. Borsada son dönemde yerli yatırımcı sayısı hızla artarak yabancı sayısını geride bıraktı. Bilindiği üzere endeks salgın sonrası dünyada kayıplarını en hızlı geri alan ve pozitif görünüme geçen bir kaç borsadan birisi olmuştu.

  • Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün güne %0.30 oranında yükselişle 119.693 puandan başladı. Aşağıda 119.172 puanı gören endeks yukarıda 120.203 puanı test etti.

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BORSA İSTANBUL DÜN REKOR İŞLEM HACMİYLE 119 BİNİ AŞTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle ve yüzde 0,72 değer kazancıyla günü 119.338,85 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 853,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira ile rekor düzeyde gerçekleşti.

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