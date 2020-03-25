Koronavirüs nedeniyle uçuşu iptal edilenlere güzel haber: 3 hak birden tanındı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren uçuşu iptal edilen yolcular, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE YOLCULAR HAKLARINI KORUYABİLECEK

Resmi Gazete’de yayımlanan "Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" ile koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 5 Şubat’tan itibaren uçuşu iptal edilen yolcu, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapabilecek veya biletini açığa alabilecek. Açığa alınıp kullanılmayan bilet için uçuş yasağı kalktıktan sonraki 2. ayın sonunda iade bedeli alınabilecek.

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