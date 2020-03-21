Koronavirüs otomotivi de vurdu: İki fabrika daha üretime ara verdi

Türk otomotiv sanayisinde koronavirüsün etkisi giderek artıyor. Parça tedariğinde sorunlar yaşayan fabrikalar salgın nedeniyle sağlık gerekçeleriylede birlikte üretimlerini durduruyor. Üretimlerini 2 hafta askıya alan Ford Otosan ve Toyota Sakarya'nın ardından Honda ve Mercedes'te haftabaşından itibaren 5 Nisan'a kadar çarkları durdurma kararı aldı. Böylelikle fabrikasını kapatan 4 marka bulunurken, Tofaş, Oyak Renault ve Hyundai Assan üretimlerine devam ediyor.

MERCEDES-BENZ İKİ FABRİKAYI KAPATTI

Mercedes-Benz Türk'ten yapılan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, üretim faaliyetlerimize Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 23 Mart - 5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 28 Mart - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldık. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda; hem çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlama hem de halk sağlığını koruma sorumluluklarımız kapsamında bu tedbir kararını zaruri olarak aldığımızı bildirmek isteriz”denildi.

PARÇA SORUNU ÜRETİMİ BİTİRDİ

Honda Türkiye'nin Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi. Honda Türkiye fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak.

EKONOMİ Toyota'dan üretime koronavirüs arası: Üretim 2 hafta duracak