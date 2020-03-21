Koronavirüs otomotivi de vurdu: İki fabrika daha üretime ara verdi

Türk otomotiv sanayisinde koronavirüsün etkisi giderek artıyor. Parça tedariğinde sorunlar yaşayan fabrikalar salgın nedeniyle sağlık gerekçeleriylede birlikte üretimlerini durduruyor. Üretimlerini 2 hafta askıya alan Ford Otosan ve Toyota Sakarya'nın ardından Honda ve Mercedes'te haftabaşından itibaren 5 Nisan'a kadar çarkları durdurma kararı aldı. Böylelikle fabrikasını kapatan 4 marka bulunurken, Tofaş, Oyak Renault ve Hyundai Assan üretimlerine devam ediyor.
MERCEDES-BENZ İKİ FABRİKAYI KAPATTI
Mercedes-Benz Türk'ten yapılan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, üretim faaliyetlerimize Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 23 Mart - 5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 28 Mart - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldık. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda; hem çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlama hem de halk sağlığını koruma sorumluluklarımız kapsamında bu tedbir kararını zaruri olarak aldığımızı bildirmek isteriz”denildi.
PARÇA SORUNU ÜRETİMİ BİTİRDİ
- Honda Türkiye'nin Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi. Honda Türkiye fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak.