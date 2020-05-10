Koronavirüs pişmaniye üretimini vurdu: Haftada 30 tondan 2 tona düştü

Kocaeli'nin en önemli değerlerinden olan pişmaniyenin üreticileri, zor günler geçiriyor. En yoğun olan otogar ve dinlenme tesislerindeki satış noktalarının kapatılması ile üretim, durma noktasına geldi.

Pişmaniye üretimi, haftalık 30 tondan 2 tona kadar geriledi. Sektörde faaliyet gösteren 18 üreticiden sadece 1'i üretime devam edebilirken, 18 firmada çalışan yaklaşık 400 kişiden 380'i de ücretsiz izne çıkarıldı.

DHA

İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, otogarlar ve dinlenme tesislerinin kapanmasından olumsuz etkilendiklerini belirterek, "Koronavirüs Kocaeli’nin bir değeri olan pişmaniye sektörünü de ciddi derecede etkiledi. İlk olarak bizim müşteri potansiyelimizin olduğu otogarların kapatılmasıyla biz bunu yavaş yavaş hissetmeye başladık. Ardından 31 ile seyir yasağı gelmesinden sonra dinlenme tesisleri kapatıldı. Biz bu şekilde bunu daha fazla hissetmeye başladık. Çünkü bizim müşterilerimizin çoğu dinlenme tesisleri ve otogarlar gibi hediyelik eşyaların satıldığı noktalarda oluyor. Bunlar kapatılınca bizim sektörümüz çok ciddi derecede etkilendi" dedi.

DHA

'18 ÜRETİCİMİZDEN SADECE 1'İ ÇALIŞIYOR'

Toplam 18 üreticiden sadece 1'inin çalıştığını söyleyen Şahin, "Kocaeli için gerçekten çok büyük bir değer olan pişmaniye, hem markası hem coğrafi işaretiyle hem ile sağladığı getirisiyle ve istihdam katkısıyla önemli bir üretim sektörü. Kocaeli’de şu an 18’e yakın pişmaniye üreticimiz var. Bu firmalarda yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlanıyor. Biz Kocaeli için ihracat üreten bir sektörüz. Kocaeli dışındaki parayı, Kocaeli’ne getiren üreticileriz. Bundan dolayı bizim etkilenmemiz hem Kocaeli’ne para gelmesine engel oluyor hem de Kocaeli’ne sağlamış olduğumuz istihdamı da ciddi derecede etkiliyor. Bizim 18 üreticimizden sadece 1 tanesi çalışıyor. Diğer hepsi mecburen üretimlerini kapatmak zorunda kaldı. Çünkü mal satışı yapabileceğimiz yerlerin hemen hemen hepsi kapanmış durumda. Yurt dışı sevkiyatları tamamen durmuş durumda. İhracatımız olmuyor, il dışı sevkiyatlar olmuyor, otogarların da kapanmasıyla üretim tamamen durdu. Şu anda sadece 1 üreticimiz, o da haftada sadece 1 gün üretim yapıyor. Onun dışında pişmaniye üretimi tamamen durmuş durumda" diye konuştu.

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BAYRAMIN YAKLAŞMASI İLE ÜRETİM ARTACAK

Ramazan Bayramı yaklaştıkça üretimin artması gerektiğini belirten Şahin, şunları söyledi:

"Normalde, bayrama yaklaştığımız zamanlarda üreticilerin üretim miktarı eskisine nazaran neredeyse yüzde 40 civarında artıyordu. Hediyelik ürün olduğu için ramazanın 15’inden sonra çok ciddi derecede üretime yoğunlaşıyorduk. Bizim tüm üreticileri topladığımızda haftalık 30 ton civarında bir üretimimiz oluyor. Şu anda üretim haftada 2 tona kadar düştü. Yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlarken, tüm sektör şu anda toplam 20- 30 kişiyle iş yapar hale geldi. Tüm çalışanlarımızı izne ayırmak zorunda kaldık. Ücretli izni olanlar onları kullandı, geri kalan herkesi ücretsiz izne ayırmak zorunda kaldık"

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