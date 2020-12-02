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Koronavirüs salgını propolis satışlarını patlattı: Doğal şifa kaynağı

Koronavirüs pandemisi ve kış mevsimi sebebiyle muhtemel hastalıklardan ve koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar çareyi propoliste buldu. 18 yıldır arıcılıkla uğraşan Akın Beyhanlı, ağaçların kendi gövdelerini soğuktan ve bakterilerden koruması için salgıladığı reçineye benzer bir madde olan propolisi arıların ağaçlardan topladığını ve kovanların içine bakterilerin girmemesi için buldukları çatlak ve delikleri bu topladıkları madde ile kapattıklarını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs salgını propolis satışlarını patlattı.
Koronavirüs salgını propolis satışlarını patlattı.

Yaklaşan kış mevsimiyle artması muhtemel hastalıklardan ve korona virüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi. Propolis de bağışıklığı güçlendirmek için önerilen ürünlerin başında geliyor. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bal üretimi ve satışı yapan Akın Beyhanlı korona virüs ve mevsimsel hastalıklara karşı bağışıklığı yükseltecek dörtlü karışımı anlattı.

Ağaçlardan toplanıyor


18 yıldır arıcılıkla uğraşan Akın Beyhanlı, ağaçların kendi gövdelerini soğuktan ve bakterilerden koruması için salgıladığı reçineye benzer bir madde olan propolisi arıların ağaçlardan topladığını ve kovanların içine bakterilerin girmemesi için buldukları çatlak ve delikleri bu topladıkları madde ile kapattıklarını belirtti.

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Vitamin kaynağı

Beyhanlı, arılar tarafından taşınan bu maddenin bağışıklık sistemini güçlendirici ve hastalıkları önleyici etkisi olduğundan dolayı arıcılar tarafından toplandığını ifade ederek, "Propolisin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlandı. Korona virüs pandemisinden dolayı propolise rağbet arttı. En etkili direnç kaynağı bu. Tabi ki propolisin yanında polen var. O da bir vitamin kaynağı. Bal yine en bilinen ürün. Arı sütünü de unutmamak lazım. Hücre yenileyici özelliğe sahip ve arıların da yaşam kaynağı. Polen var ise arı sütü var. Arı sütü var ise arının varlığı var demektir. Hepsi bunların birbirine endeksli. Bunlardan biri olmadan arının varlığı olmaz. Bunlar gıda takviyesi" diye konuştu.

"Propolisin fiyatı ürünün kalitesini belirlemez"


Propolisin en idealinin alkol çözüntülü propolis olduğunu ifade eden Akın Beyhanlı, " Tabi burada bahsedilen alkol, tarımsal gıda alkolü. Bir işlem görmemiş alkol yani. Yarım çay bardağı suyun içerisine 5-6 damla propolisi karıştırarak içebiliriz. Bu şekilde tükettiğimizde ağızda çıkan yaralara, vücudumuzdaki bakterilere karşı da kullanılıyor. Kullandığınızda kesinlikle ağzınızı ve vücudunuzu dezenfekte ettiğinin farkına varacaksınız. Şu an piyasada propolis satıcıları var. Su bazlı deniliyor. Zeytinyağı çözünürlüklü propolisler var deniliyor. Alkol bazlı deniliyor. Bunun en sağlıklısı alkol bazlı olanıdır. 20 cc’lik bir propolisi 100 TL’ye de satan var 50 TL’ye de satan var. Bu fiyat ürünün kalitesini belirlemez. Sadece alacağınız yere çok iyi güvenin ve araştırın" dedi.

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  • Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ile mevsimsel hastalıklar ve koronavirüse karşı adeta meydan okuyan dörtlü karışımı da anlatan Beyhanlı "4’lü karışım için ürünlerimiz öncelikle bal. Bir kasenin içerisinde bir miktar bal döküyoruz. Arkasından arı sütümüzden damlatıyoruz. Bir kaşık kadar da polen ilave ediyoruz içerisine ve son olarak da propolis ekstratımızı katıyoruz. Tüm bunları karıştırıyoruz. Arı ürünlerimizde doğal şifa kaynağı olan karışımımız böylece hazırlanmış oluyor" şeklinde konuştu.

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