Ekonomi 10 şirketten koronavirüs sonrası sürpriz karar Binlerce kişi evden çalışacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Koronavirüs sonrası 10 şirket binlerce çalışanını eve gönderdi

10 şirketten koronavirüs sonrası sürpriz karar: Binlerce kişi evden çalışacak

Koronavirüs salgınında enfekte ve ölü sayısı her geçen gün artarken dünya devleri ise çalışanlarını virüs salgınından korumak için harekete geçti. Alanında önde gelen şirketler on binlerce çalışanını evlerine göndererek 'home ofis' çalışma sistemini devreye aldı. Riskli bölgelerdeki ofisler için uygulanan evden çalışma düzenlemesi kapsamında çalışanlara gerekli ekipman desteği de sağlanıyor. Öte yandan bazı bankalar ise koronavirüse ilişkin olası senaryolar dahilinde belli orandaki çalışanı ile evden çalışma sistemini test ediyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Çok sayıda şirket koronavirüs sonrası çalışanlarına evden çalışmaları yönünde mesajlar atıyor.
Çok sayıda şirket koronavirüs sonrası çalışanlarına evden çalışmaları yönünde mesajlar atıyor.

2019 yılı aralık ayının son haftasında Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın 115 ülkesine yayılan koronavirüste enfekte olan kişi sayısı 120 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bini aşmış durumda.

Türkiye'de bu zamana kadar tek bir kişide dün itibariyle tespit edilen virüs görüldüğü ülkelerde eğitime ara verilmesinden, sokağa çıkma yasağına kadar çok sayıda tedbirin alınmasına da yol açıyor.

Öte yandan binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs iş dünyasını da ciddi anlamda etkiliyor.

5 MİLYON ŞİRKET RİSK ALTINDA

Özellikle virüsün ortaya çıktığı Çin'de çok sayıda üretim tesisi yılbaşından beri kapıları kapamış durumda. Tüm dünyayı tehdit eden Coronavirüs nedeniyle 5 milyon şirketin risk altında olduğu ve ekonomik hasarının 1 trilyon doları aşacağı tahmin edilirken, 115 ülkede tespit edilen virüsün küresel ekonomiyi ise yüzde 4 daraltabileceği ifade ediliyor.

  • Salgının ortaya çıkmasından bu yana, virüsün en büyük hasarı vereceği sektörler ise perakende, dayanıklı mallar ve turizm şeklinde olacağı sıralanıyor.

Çok sayıda şirket koronavirüs nedeniyle çalışanlarını eve gönderiyor.

'HOME OFİS' SİSTEMİNE GEÇTİLER

Ekonomik olarak da korkutucu bir etki oluşturacağı ortaya çıkan rakamlarla kesinleşen virüse karşı dünya devleri ise harekete geçmiş durumda. Kimi şirketler kritik bölgelerdeki üretim merkezlerini ikinci bir açıklamaya kadar kapatırken özellikle teknoloji şirketleri ise çalışanları arasında yayılma riskine karşı bir bir 'Home ofis' çalışma sistemine geçiyor.

Aralarında Twitter, Google ve Apple gibi devlerin yer aldığı çok sayıda şirket on binlerce çalışanına ‘işe gelmeyin, evden çalışın’ diye mesaj atıyor.

APPLE: OFİSE GİTMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Koronavirüsün giderek yayılmasının ardından teknoloji devi Apple çalışanlarına evden çalışmalarını önerdi. Apple CEO'su Tim Cook imzalı bildiride şirketin Güney Kore, Japonya, İtalya, Fransa İsviçre, İngiltere, California ve Seattle'daki ofislerinde çalışanların iş yerlerine gitme zorunluluğu olmadığının altı çizildi.

TWİTTER: 5 BİN ÇALIŞAN İÇİN AÇIK KAPI

Sosyal medya devi Twitter da 5 bin çalışanının tamamına evden çalışın çağrısında bulundu. Şirket, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore’deki çalışanlarına evden çalışmayı zorunlu tutarken, diğer ülkelerdeki ofislerde ise isteyen ya da ihtiyaç duyan çalışanlarına ise home ofis çalışma alternatifini açık tutuyor.

AMAZON: 4 HAFTALIK EV MESAİSİ BAŞLADI

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon da koronavirüs kaynaklı işlerini farklı bir noktadan yürütebilecek çalışanlarına evden çalışmaları yönünde talimat verdi. Yönetim kurulu tarafından alınan karar sonrasında şirketin Seattle’daki merkezinde çalışanların büyük bir kısmı dört hafta boyunca evden mesai yapmaya başladı.

Teknoloji şirketleri son birkaç haftadır çalışanlarına evden çalışmaları öneriyor.

GOOGLE: 10 NİSANA KADAR EVDEN ÇALIŞILACAK

Virüsün yayılmasını azaltmak amacıyla Washington eyaletindeki tüm çalışanlarına 'evden çalışın' notu gönderen internet devi Google virüsün yayılmasının ardından bu notunu Kuzey Amerika'daki bütün çalışanlarına göndererek 10 Nisan'a kadar home ofis sistemine geçildiğini duyurdu. Şirket sözcüsü Avrupa'da da evden çalışmanın desteklendiğini açıkladı.

MİCROSOFT: İKİ ÇALIŞANIN DA VİRÜS ÇIKINCA EVLERE YÖNLENDİRDİ

ABD’li teknoloji devi Microsoft’un iki çalışanına yeni tip corona virüsü COVID-19 teşhisi konmasının ardından şirket, salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına bazı ofislerindeki çalışanlarının evden çalışmasını istedi. Teşhis koyulan çalışanlardan birinin, Microsoft'un ana kampüsünde çalıştığını ve bazı çalışanla yakın temasta bulunduğu da kaydedildi.

FACEBOOK: 5 BİN ÇALIŞANA EV HAPSİ

Virüsün her geçen gün farklı bir bölgeye sıçrayarak yayılmasının ardından harekete geçen Facebook ise bu süreçte ABD Seattle'da bulunan ofislerinden birini kapattı. Şirketin Seattle merkezli 5 bin çalışanı 31 Mart’a kadar evden çalışacak.

Facebook 5 bin çalışanını 31 Mart’a kadar evden çalıştıracak.

NİNTENDO: OYUNLARI EVDE GELİŞTİRECEKLER

Popüler oyun Destiny 2’yi yapan Bungie; Washington’daki ofisi çalışanlarından evden çalışmalarını isterken Nintendo ise Washington ve California’daki Nintendo of America personelinin evden çalışmasına izin veriyor. Söz konusu şirketler çalışanlarının uzaktan oyun geliştirmeye devam etmesini sağlamak için altyapı da sunmuş durumda.

AirBnb'DE İKİ HAFTALIK OFİS YASAĞI

Ev sahipleri ve ev kiralamak isteyenleri bir araya getiren web uygulaması AirBnb de beli bölgedeki çalışanları için evden çalışma uygulamasını devreye aldı. Şirketten yapılan açıklamada Bay Area çalışanlarına önümüzdeki iki hafta boyunca evden çalışmaları belirtildi.

BANKALARDAN EVDEN ÇALIŞMA TESTİ

Dünyanın dört bir yanındaki bankalar da koronavirüsün yayılması sonucu seyahat engelleri ve çalışanların karantinaya alınması gibi durumlarda faaliyetlerini sürdürebilmenin yollarını arıyor. Söz konusu bankalardan ABD'li J.P. Morgan ise bunu pratiğe dökmüş durumda. Koronavirüsün yayılması ihtimaline karşı acil durum planını test eden banka ABD’deki yüzlerce çalışanından, yerel ofislerin kapatılması durumuna karşı evden çalışmalarını istedi.

JP Morgan virüse karşı çalışanlarına yönelik evden çalışma testleri yapıyor.

NASA'YA DA SIÇRADI

NASA'nın Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi pazar günü, bir sonraki duyuruya kadar çalışanlarının evden çalışacağını açıkladı. Duyuru, çalışanlardan birinin Kovid-19 taşıdığının onaylanmasının ardından geldi. Söz konusu çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

  • Açıklamada ayrıca, evden çalışacak ekipmanı olmayan ya da laboratuvar ve teknik ekipman gerektiren diğer noktalarda çalışan personelin ne yapacağına dair bilgilendirileceği belirtildi.

10 şirketten binlerce personeline evden çalışma izni
FOTOĞRAF 24
Title
2019 yılı aralık ayının son haftasında Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın 115 ülkesine yayılan koronavirüste enfekte olan kişi sayısı 120 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bini aşmış durumda.
Title
Ekonomik olarak da korkutucu etki oluşturacağı tahmin edilen virüse karşı dünya devleri ise harekete geçti.
Title
Kimi şirketler kritik bölgelerdeki üretim merkezlerini ikinci bir açıklamaya kadar kapatırken özellikle teknoloji şirketleri ise çalışanları arasında yayılma riskine karşı bir bir 'homeofis' çalışma sistemine geçiyor.
Title
Aralarında Twitter, Google ve Apple gibi devlerin yer aldığı çok sayıda şirket on binlerce çalışanına ‘işe gelmeyin, evden çalışın’ diye mesaj atıyor.
Title
Koronavirüsün giderek yayılmasının ardından teknoloji devi Apple çalışanlarına evden çalışmalarını önerdi.
Title
Apple CEO'su Tim Cook imzalı bildiride şirketin Güney Kore, Japonya, İtalya, Fransa İsviçre, İngiltere, California ve Seattle'daki ofislerinde çalışanların iş yerlerine gitme zorunluluğu olmadığının altı çizildi.
Title
Sosyal medya devi Twitter da 5 bin çalışanının tamamına evden çalışın çağrısında bulundu.
Title
Şirket, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore’deki çalışanlarına evden çalışmayı zorunlu tutarken, diğer ülkelerdeki ofislerde ise isteyen ya da ihtiyaç duyan çalışanlarına ise home ofis çalışma alternatifini açık tutuyor.
Title
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon da koronavirüs kaynaklı işlerini farklı bir noktadan yürütebilecek çalışanlarına evden çalışmaları yönünde talimat verdi.
Title
Yönetim kurulu tarafından alınan karar sonrasında şirketin Seattle’daki merkezinde çalışanların büyük bir kısmı dört hafta boyunca evden mesai yapmaya başladı.
Title
Virüsün yayılmasını azaltmak amacıyla Washington eyaletindeki tüm çalışanlarına 'evden çalışın' notu gönderen internet devi Google virüsün yayılmasının ardından bu notunu Kuzey Amerika'daki bütün çalışanlarına göndererek 10 Nisan'a kadar home ofis sistemine geçildiğini duyurdu.
Title
Şirket sözcüsü Avrupa'da da evden çalışmanın desteklendiğini açıkladı.
Title
ABD’li teknoloji devi Microsoft’un iki çalışanına yeni tip corona virüsü COVID-19 teşhisi konmasının ardından şirket, salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına bazı ofislerindekiçalışanlarınn evden çalışmasını istedi.
Title
Teşhis koyulan çalışanlardan birinin, Microsoft'un ana kampüsünde çalıştığını ve bazı çalışanla yakın temasta bulunduğu da kaydedildi.
Title
Virüsün her geçen gün farklı bir bölgeye sıçrayarak yayılmasının ardından harekete geçen Facebook ise bu süreçte ABD Seattle'da bulunan ofislerinden birini kapattı.
Title
Şirketin Seattle merkezli 5 bin çalışanı 31 Mart’a kadar evden çalışacak.
Title
Popüler oyun Destiny 2’yi yapan Bungie; Washington’daki ofisi çalışanlarından evden çalışmalarını isterken ​Nintendo ise Washington ve California’daki Nintendo of America personelinin evden çalışmasına izin veriyor.
Title
Söz konusu şirketler çalışanlarının uzaktan oyun geliştirmeye devam etmesini sağlamak için altyapı da sunmuş durumda.
Title
Ev sahipleri ve ev kiralamak isteyenleri bir araya getiren web uygulaması AirBnb de beli bölgedeki çalışanları için evden çalışma uygulamasını devreye aldı.
Title
Şirketten yapılan açıklamada Bay Area çalışanlarına önümüzdeki iki hafta boyunca evden çalışmaları belirtildi.
Title
Dünyanın dört bir yanındaki bankalar da koronavirüsün yayılması sonucu seyahat engelleri ve çalışanların karantinaya alınması gibi durumlarda faaliyetlerini sürdürebilmenin yollarını arıyor.
Title
Söz konusu bankalardan ABD'li J.P. Morgan ise bunu pratiğe dökmüş durumda. Koronavirüsün yayılması ihtimaline karşı acil durum planını test eden banka ABD’deki yüzlerce çalışanından, yerel ofislerin kapatılması durumuna karşı evden çalışmalarını istedi.
Title
NASA'nın Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi pazar günü, bir sonraki duyuruya kadar çalışanlarının evden çalışacağını açıkladı.
Title
Duyuru, çalışanlardan birinin Kovid-19 taşıdığının onaylanmasının ardından geldi. Söz konusu çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, evden çalışacak ekipmanı olmayan ya da laboratuvar ve teknik ekipman gerektiren diğer noktalarda çalışan personelin ne yapacağına dair bilgilendirileceği belirtildi.
10 şirketten binlerce personeline evden çalışma izni
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınında can kaybı ve enfekte olan kişi sayısının artması üzerine şirketler de harekete geçti. Binlerce personele evden çalışmaları yönünde mesaj atılıyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan yeni açıklama: 2 ay direnelim yazın virüsün etkisi azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama: 2 ay direnelim yazın virüsün etkisi azalıyor
Haziranda biter

Haziranda biter

SARS'ı bulan bilim adamı tarih verdi.
İsyan ettiren görüntü!

İsyan ettiren görüntü!

​'Fiyatları biz artırmadık kimse fırsatçılık yapmasın.'
Akılalmaz yöntem

Akılalmaz yöntem

​Yunan askerinden sınırda tepki çeken hareket.
'Hemen<br>tatil doğru değil'

'Hemen
tatil doğru değil'

YÖK Başkanı 'koronavirüs tatilini' değerlendirdi.
Etkinlikler iptal

Etkinlikler iptal

​MEB'den flaş koronavirüs kararı.

Gaz faturamız<br>yüzde 30 düşebilir

Gaz faturamız
yüzde 30 düşebilir

​6 ila 9 ay içerisinde yansıması bekleniyor.
Virüslü kafa

Virüslü kafa

Yasak kararını listede bile olmayan Türkiye'yle duyurdular.
Canlarını yakarız!

Canlarını yakarız!

Bakan Akar'dan ateşkes sonrası rejime sert uyarı.
Evden<br>çalışın mesajı

Evden
çalışın mesajı

Koronavirüs sonrası çalışanlarını eve gönderiyorlar.
Krizi<br>fırsata çevirdiler

Krizi
fırsata çevirdiler

Termal kameralar, robotlar ve hava temizleyicileri yok satıyor.
6.7 milyon kişi etkilenebilir

6.7 milyon kişi etkilenebilir

İstanbul'da beklenen depremle ilgili önemli açıklama.
Fiyatlar sabitlenmeli!

Fiyatlar sabitlenmeli!

​Dezenfektan ürünlerinde fahiş fiyatlar ortaya çıktı.
Altıncı kattan<br>düştü ölmedi

Altıncı kattan
düştü ölmedi

​Vatandaşlar dakikalarca tenteyi tutup itfaiyeyi bekledi.
Gören<br>bir daha bakıyor

Gören
bir daha bakıyor

​Yerli ve milli arabanın maketi sürücüleri uyarıyor.
3 üründe<br>yüzde 300 artış!

3 üründe
yüzde 300 artış!

​Koronavirüs paniği sonrası satışları patladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.