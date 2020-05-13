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Ekonomi Koronavirüs sonrası arsa, tarla ve bahçelere yoğun ilgi Fiyatlar yüzde 20 arttı
EMLAK

Koronavirüs sonrası arsa, tarla ve bahçelere yoğun ilgi: Fiyatlar yüzde 20 arttı

Koronavirüs nedeniyle arsa, tarla ve bahçelere yönelik talep artışı yaşanıyor. Salgınla birlikte ortaya çıkan ilgi sonrası fiyatların da yüzde 20 oranında arttığını söyleyen Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, kendilerine gelen telefonlardan artık insanların hava alacakları bağ, bahçe gibi yerleri tercih ettiğini anladıklarını söylüyor.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul alanında da ekonomik dalgalanmalar yaşanıyor.

Bu kapsamda taşınmaz niteliğe sahip olan gayrimenkullerden arsa, tarla ve bahçelerin fiyatlarında talep doğrultusunda artış meydana geldi.

Bu gayrimenkullerin fiyatının korona sürecinde artmasına rağmen, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"FİYATLAR YÜZDE 20 ARTTI"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, bahçe, arsa ve tarların fiyatlarının arttığını söyledi.

Çelik, "Korona virüs salgını maalesef ülkemizi de etkiledi. Gayrimenkule yatırım yapacak insanların istekleri bu doğrultuda değişti. Eskiden daire isteyen vatandaşların son zamanda dairelerde oturmak istemedikleri konusunda bir durum oluştu. Meslektaşlarıma ve bize müşterilerimizden gelen telefonlardan anlıyoruz ki, artık insanlar hava alacakları bağ, bahçe gibi yerleri tercih ediyorlar. Bağ ve bahçelere olan istek arttı. Arz ve talep arasındaki denge bozulduğundan dolayı arsalarda, arazilerde ve tarlalarda yüzde 20 civarında fiyatlar arttı. Bahçe gibi yatırım yapılacak arsaların fiyatları değişti" diye konuştu.

Arsa, tarla ve bahçelerin fiyatlarında talep doğrultusunda artış meydana geldi.

"İŞLERİMİZİN DE YÜZDE 20 ORANINDA DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEYEBİLİRİM"

Salgın sebebiyle işlerinde düşüş olduğunu aktaran Başkan Çelik, vatandaşlara gayrimenkule yatırım yapmayı tavsiye etti.

Çelik, "Meslektaşlarımız hizmet edemiyorlar, gayrimenkullerini gösteremiyorlar, randevular iptal oluyor. Biliyorsunuz sık sık sokağa çıkma yasağımız var. Bundan bizim sektörümüz de etkileniyor. Bundan dolayı işlerimizin de yüzde 20 oranında düştüğünü söyleyebilirim. Dolar ve altın gibi anında yükselmez ama uzun vadede bakıldığında gayrimenkule yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır. Biz vatandaşların gayrimenkule yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. Hiçbir zaman gayrimenkule yapılan yatırımlar kaybettirmez, kazandırır" ifadelerini kullandı.

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