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Ekonomi Bez maske izni ihracatçıları sevindirdi
İŞ DÜNYASI

Bez maske izni ihracatçıları sevindirdi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "Ticaret Bakanlığı'nın çok kullanımlık maske ihracatını serbest bırakması sektörde büyük bir memnuniyet yarattı. İşletmeler, kapasitelerinin yüzde 15-20'sini çok kullanımlık maske üretimine ayıracak, karar sektörün istihdamına da olumlu katkı yapacak." dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın çok kullanımlık bez maske ihracatına izin vermesinin sektörde büyük memnuniyet yarattığını bildirdi.

Hazır giyim ihracatçısının önünün açıldığını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"İhracat süreçlerinde firmaların yanında olacağız. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç edeceğimiz maskelerin testlerini İHKİB'in iştiraki Ekoteks laboratuvarlarında yapacağız. Firmalarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ürünlerini ihracat öncesi mutlaka Ekoteks laboratuvarlarında testten geçirtmelerini öneriyoruz.

Ticaret Bakanlığı'nın çok kullanımlık maske ihracatını serbest bırakması sektörde büyük bir memnuniyet yarattı. İşletmeler, kapasitelerinin yüzde 15-20'sini çok kullanımlık maske üretimine ayıracak, karar sektörün istihdamına da olumlu katkı yapacak."

Gültepe çok kullanımlık bez maske ihracatının sektörün en önemli taleplerinden biri olduğunu hatırlatarak, hazır giyim siparişlerinin durması nedeni ile yüzlerce firmanın maske ve tulum gibi tıbbi malzeme üretimine başladığını aktardı.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada maskeye çok yoğun bir talep olduğunu aktaran Gültepe, şu bilgileri verdi:

"Salgın nedeniyle Türkiye'nin genel hazır giyim ihracatı ilk 4 ayda yüzde 20,1 daralırken maske ve koruyucu kıyafet ihracatında büyük sıçrama oldu. 1 Ocak-12 Mayıs tarihleri arasında maske ve koruyucu kıyafet ihracatı yüzde 585 artışla 123 milyon dolara yükseldi. Türkiye olarak söz konusu dönemde 30,3 milyon dolarlık maske, 92,7 milyon dolarlık da koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdik.

Orta ve uzun vadede de devam edecek görünen bu talebi fırsata dönüştürmek isteyen Çin, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler maske fabrikası kurmak için hazırlık yapıyor. Oysa Türkiye'de üretime hazır ve çok güçlü bir alt yapı var. Biz bu potansiyeli kullanarak rakip ülkeler pazara girmeden satışa başlamak istiyoruz."

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