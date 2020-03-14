Ekonomi Koronavirüs sonrası korkutan uyarı Resesyona girebilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Avro bölgesi için Kovid-19 kaynaklı resesyon uyarısı

Koronavirüs sonrası korkutan uyarı: Resesyona girebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını geciktirme aşamasının ve virüse yönelik önlemlerin avro bölgesi ekonomisini bu yılın ikinci yarısında teknik resesyona sürükleyebileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs salgınından kaynaklı Avro bölgesinin yılın ikinci yarısında resesyona girebileceği belirtildi.
Koronavirüs salgınından kaynaklı Avro bölgesinin yılın ikinci yarısında resesyona girebileceği belirtildi.

S&P, Kovid-19 salgınının Avro bölgesi ekonomisine etkisine ilişkin, "Avronun düzensiz değer kazanımı Kovid-19'dan daha uzun süreli ekonomik zarar verebilir" başlıklı bir rapor yayımladı.

TEKNİK RESESYONA SÜRÜKLENEBİLİR

Raporda, Kovid-19 salgınının yayılmasını geciktirme aşamasının ve kontrol altına almaya yönelik önlemlerin avro bölgesi ekonomisini bu yılın ilk yarısında teknik bir resesyona sürükleyebileceği ifade edildi.

AVRODA BASKI OLUŞTURUYOR

Avronun düzensiz bir şekilde değer kazanmasının kalıcı olması durumunda 2021'de büyümeye en büyük tehdit haline gelebileceğine dikkati çekilen raporda, avro ve ABD faiz oranları arasında daralan farkın avro üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturduğu aktarıldı.

Raporda, Avrupa'ya büyük bir para akışı olmazsa bu durumun önümüzdeki aylarda Atlantik boyunca dalgalı sermaye akışına neden olabileceği belirtildi.

FIRTINA TABLOSU!

Söz konusu raporda görüşlerine yer verilen S&P Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başekonomisti Sylvain Broyer, yükselen hisse senedi piyasaları ve petrol fiyatlarındaki keskin dalgalanmaların Avrupa ekonomisi için gittikçe artan "fırtına tablosu"na katkı sunduğunu ifade etti.

Broyer, "Virüsün zirve zamanlamasına ilişkin belirsizlik, kredi itibarındaki olası ikinci aşama etkiler, maliye ve para politikası yanıtlarındaki etkililik ve koronavirüsün Avrupa'nın ticari ortaklarına, özellikle ABD'ye daha fazla yayılması, Avrupa'nın ekonomik görünümü için büyük bir risk oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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