Koronavirüs talebi yüzde 40 artırdı: Güney Kore, Fransa ve İtalya’dan Türk üretimi güvenlik ürünlerine olan talep arttı

İnsanların sokaklara çıkamadığı ve üretim tesislerinin üretime daha az kişi ile devam ettiği bu dönemde güvenlik ve bariyer sistemlerinin önemi de arttı.

Koronavirüs salgınına bağlı yaşanan talep artışını değerlendirerek sektörün büyüme beklentilerini paylaşan üreticiler, üretim tesislerinin yarı zamanlı çalıştığı ya da tamamen kapalı olduğu bu dönemde güvenlik önlemlerini artırmak isteyenlerin sayısında yüzde 40 oranında artış olduğunu belirterek, bu talebin sektörü yıl sonuna kadar yüzde 25 büyüteceğini sözlerine ekledi.

Üretim tesisi ve fabrikalardan yoğun talep var

Özellikle üretim tesisi ve fabrikalardan yoğun talep oluştuğunu söyleyn üreticiler, dünya çapında pandemi ilan edilmesiyle birlikte dış pazarlardan da yoğun talep aldıklarına açıkladı. Aralık ayından bu yana ihracatta yüzde 10’luk bir artış olduğuna dikkati çeken üreticiler, konsolosluklardan hastanelere, askeri bölgelerden üretim tesislerine kadar birçok sektörden gelen talece cevap vermeye çalışıyor.

En temel ihtiyaçlarımız arasında yer alan güvenlik, özellikle salgın dönemlerinde kritik önem taşıyor.

Ayrıca, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 52 ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar. Son dönemde de Güney Kore, Fransa ve İtalya’dan da talepler almaya başlanmış.

En çok talep edilen ürünler ise road blocker, mantar bariyer, kollu bariyerler, sel bariyerleri, yer tuzakları, otopark geçiş sistemleri ve kişisel park bariyerleri.

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