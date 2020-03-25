Ekonomi Koronavirüsü fırsat bilen stokçular yine devrede Patates yüzde 100 zamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüsü fırsat bilen stokçular yine devrede: Patates yüzde 100 zamlandı

Geçtiğimiz yıl stokçular yüzünden fiyatları tavan yapan patates bu sefer de koronavirüs kaynaklı yüzde 100 zamlandı. İzmir’in Ödemiş ilçesinde kilo fiyatı 2 liradan 5 liraya kadar çıkan patatese yönelik fiyat artışının arkasında ise yeniden stokçuların olduğuna işaret ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs sonrası ortaya çıkan tabloyu fırsat bilen stokçular patatesi depoya kapatınca fiyatlar yüzde 100 zamlandı.
Koronavirüs sonrası ortaya çıkan tabloyu fırsat bilen stokçular patatesi depoya kapatınca fiyatlar yüzde 100 zamlandı.

Türkiye korona virüs ile ilgili mücadeleye tüm hızıyla devam ederken, bazı vatandaşlar evde kalınması çağrılarına olumlu yanıt verdi.

Market ve pazarlarda alışveriş yoğunluğunun yaşanmasının ardından ise bazı ürünlerin fiyatı arttı.

O ürünlerin başında ise patates geldi. Üretimin en yoğun olduğu Ödemiş ilçesinde ise fiyatlar yüzde 100 zamlandı. Kilogram fiyatı 2.5 lira olan patates, ilçede kilogramı 5 liradan satıldı.

Patatesin kilosu 5 liraya kadar çıktı.

TARLADA KALMADI

Satıcı Şükrü Korkmaz, geçtiğimiz haftalarda 2,5 liradan satılan patatesin bu hafta yüzde yüz zamlandığını söyledi.

Korkmaz, kendisinin alım-satım yaptığını belirterek, "Patates, şu an Ödemiş’in tarlalarında kalmadı. Yeni ürün yaz patatesi ekimleri devam ediyor. Patatesin, tarlada kaldıysa bile 4 liradan işlem gördüğünü öğrendik. Şu an patates, depolarda ve büyük hal işletmecilerinin elinde var. Bize kaç liradan verirlerse biz de üstüne kar koyup satmak durumundayız" dedi.

STOK YAPTILAR!

Korkmaz, "Küçük üretici, hasat yapar yapmaz ürününü elinden çıkarır. Biz de geçen haftaya kadar 2-3 liradan satış yaptık; ama bu hafta patates bulmakta zorlandık. Büyük çaplı üreticiler üreticilerle halci ve depocular, satın aldıkları patatesi depolara atıp fiyatları kendileri belirliyor" şeklinde konuştu.

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