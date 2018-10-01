Ekonomi Korsan rehberturizmi baltalıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da 8 bin kişi korsan rehberlik yapıyor

Korsan rehber turizmi baltalıyor

İstanbul'da kaçak çalışan sekiz binin üzerinde turist rehberi olduğu ortaya çıktı. Kaçak rehberlerin Türkiye'yi yanlış tanıttığını söyleyen İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu, "Kaçak rehberler kara propaganda yapıyor. Denetimler arttırılmalı" dedi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu
İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu

Kaçak çalışan turist rehberleri, sadece turizmi tehdit etmekle kalmıyor, Türkiye'yi de yanlış tanıtarak, kara propaganda yapıyor. İstanbul'da kaçak olarak çalışan 8 bine yakın rehber bulunduğunu söyleyen İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu, “Korsan rehberler tarihimizi ve dinimizi yalan yanlış anlatıyorlar.

Turistlere Türkiye'yi tanıtırken, Türkiye karşıtı propaganda yapıyorlar. Gürcistan'dan, Ermenistan'dan kaçak rehber ve acentayla bir yığın turist geliyor. Bunlara yasadışı Ermeni ve Gürcü kilise rehberleri eşlik ediyor" diye konuştu.

RUHSATLI REHBERLER İŞSİZ KALIYOR

Yasadışı rehberlere yönelik denetimlerin arttırılması gerektiğini vurgulayan Hakan Eğinlioğlu, "Kaçak çalışan rehberler sadece bilgi kirliliğine neden olmuyor. Bu kişilerin kim olduğu, nereden hangi yollarla geldikleri belli olmadığı için terör örgütlerinin kullanma riski var” diye konuştu. Eğinlioğlu, İstanbul'da yaklaşık 8 bin korsan turizm rehberinin bulunduğunu ve bu rehberlerin bakanlık izniyle ruhsatlı çalışan arkadaşlarımızı işsiz bıraktığını ifade etti.

KİTLE TURİZMİNE GEÇİYORUZ

2018 yılından itibaren gelen turist sayısında büyük artış olduğunu aktaran Eğinlioğlu, “Türkiye bireysel turizmden kitle turizmine geçiyor. 2018 döneminde Avrupa'dan gelen turist sayısı yüzde 50 arttı. Ortadoğu ve Uzakdoğu'dan gelen turist sayısında ise eskisine nazaran yüzde 70-80 artış var. Bu inanılmaz bir artış.” şeklinde konuştu. Eğinlioğlu, turist sayısının daha da artmasını beklediklerini vurguladı.

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