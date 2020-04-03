Ekonomi KOSGEB desteklerinde üst limiti 3 milyon liraya çıkarıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOSGEB kredilerinde üst limit ve vadeler arttırıldı

KOSGEB desteklerinde üst limiti 3 milyon liraya çıkarıldı

KOSGEB kanalıyla kullandırılacak yatırım ve işletme kredisi üst limiti KOBİ başına yıllık 300.000 TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı. Kredilerin vadesi ise 48'de 60 aya çıktı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ),Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB) kanalıyla kullandırılacak yatırım ve işletme kredisi üst limiti işletme başına yıllık 300.000 TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı.

VADE 60 AYA ÇIKTI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda kullandırılacak kredilerin vadesi de 48 aydan 60 aya çıkarıldı.

KOBİ'lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenecek.

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