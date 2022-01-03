Ekonomi KOSGEB yeni mezun istihdam teşvik desteği nasıl alınır? KOSGEB başvurusu nasıl yapılır?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOSGEB yeni mezun istihdam teşvik desteği nasıl alınır? KOSGEB başvurusu nasıl yapılır?

Yeni yılın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yeni mezun istihdamına KOSGEB desteği müjdesini verdi. Gelişmenin ardından vatandaşlar KOSGEB başvuruları hakkında ayrıntılar merak kazandı. KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB yeni mezun desteği ne kadar verilecek? KOSGEB yeni mezun istihdam desteği nasıl alınır? İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KOSGEB yeni mezun istihdam teşvik desteği nasıl alınır? KOSGEB başvurusu nasıl yapılır?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında

Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan yeni mezun istihdamına teşvik kapsamında KOSGEB desteğinin miktarını duyurdu. Peki, KOSGEB yeni mezun istihdam desteği ne kadar? KOSGEB başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB YENİ MEZUN İSTİHDAM TEŞVİĞİNE KADAR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "

Yeni mezun gençlerin istihdamı teşvik edilecek. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezununu en az 12 ay istihdam taahhüdünde bulunanlara 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu destek 110 bini bulacak." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOSGEB'in hızlı destek programına ilişkin, şunları kaydetti:

"Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir."

KOSGEB BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOSGEB başvurusu için öncelikle kayıt işlemini gerçekleştirmelisiniz.

e-Hizmetler menüsünden KOSGEB’e ilk başvuru butonuna tıklayıp işletmenizin kaydını yapınız.

KOBİ Beyannamesi

İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için KOBİ beyannamesini doldurmanız gerekmektedir.

Beyanname Kontrol

Verilen beyannamenizin mevzuata uygunluğu KOSGEB uzmanı tarafından kontrol edilecektir

Desteklere Başvuru

Planladığınız desteklere uzmanınızla görüşüp başvurabilirsiniz.

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