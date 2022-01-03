KOSGEB yeni mezun istihdam teşvik desteği nasıl alınır? KOSGEB başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında
Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan yeni mezun istihdamına teşvik kapsamında KOSGEB desteğinin miktarını duyurdu. Peki, KOSGEB yeni mezun istihdam desteği ne kadar? KOSGEB başvurusu nasıl yapılır?
KOSGEB YENİ MEZUN İSTİHDAM TEŞVİĞİNE KADAR?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "
Yeni mezun gençlerin istihdamı teşvik edilecek. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezununu en az 12 ay istihdam taahhüdünde bulunanlara 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu destek 110 bini bulacak." dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOSGEB'in hızlı destek programına ilişkin, şunları kaydetti:
"Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir."
KOSGEB BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KOSGEB başvurusu için öncelikle kayıt işlemini gerçekleştirmelisiniz.
e-Hizmetler menüsünden KOSGEB’e ilk başvuru butonuna tıklayıp işletmenizin kaydını yapınız.
KOBİ Beyannamesi
İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için KOBİ beyannamesini doldurmanız gerekmektedir.
Beyanname Kontrol
Verilen beyannamenizin mevzuata uygunluğu KOSGEB uzmanı tarafından kontrol edilecektir
Desteklere Başvuru
Planladığınız desteklere uzmanınızla görüşüp başvurabilirsiniz.