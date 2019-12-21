Ekonomi KOSGEBden KOBİlere 2020 müjdesi 2 milyar liranın üzerinde kaynak sağlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 müjdesi: 2 milyar liranın üzerinde kaynak sağlanacak

KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 müjdesi: 2 milyar liranın üzerinde kaynak sağlanacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, gelecek yıl KOBİ'lere 2 milyar liranın üzerinde kaynak sağlayacaklarını bildirdi. Uzkurt "2020 yılı destek bütçemizde yüzde 9,45'lik artış oldu. Gelecek yıl yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde bir kaynağı KOBİ'lerin projelerine aktaracağız. Destek programlarımızda yerli ve milli bir duruş sergileyerek, cari açığın azaltılmasını, teknolojik girişimciliği ve katma değerli üretimi esas aldık. Yürüttüğümüz faaliyetlerle yeni girişimlerin ortaya çıkmasına ve mevcut KOBİ'lerin gelişmelerine katkı sağladık" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Gelecek yıl yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde bir kaynak KOBİ'lerin projelerine aktarılacak.
Gelecek yıl yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde bir kaynak KOBİ'lerin projelerine aktarılacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt Türkiye genelinde KOBİ'lere hizmet vermeye, girişimci adaylarını desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Kasım ayı itibarıyla KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı 1,5 milyona yakın işletme bulunduğunu belirten Uzkurt, bu yıl yeni destek programlarını uygulamaya koyduklarını hatırlattı.

Uzkurt, bazı destek programlarını revize ettiklerine dikkati çekerek, "Burada yerli ve milli bir duruş sergileyerek, cari açığın azaltılmasını, teknolojik girişimciliği ve katma değerli üretimi esas aldık. Yürüttüğümüz faaliyetlerle yeni girişimlerin ortaya çıkmasına ve mevcut KOBİ'lerin gelişmelerine katkı sağladık." dedi.

  • KOBİ'ler aracılığıyla yerli ve milli üretimi gerçekleştirmek için bu yıl Stratejik Ürün Destek Programı'na başladıklarını ifade eden Uzkurt, son dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na da dahil olan bu destekle ithal edilen ürünleri yerli üreten KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verdiklerini bildirdi.

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Hem üretime hem ihracata destek

Cevahir Uzkurt, teknoloji üretiminin KOBİ'ler aracılığıyla tabana yayılmasını sağlamak için KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı'nı hayata geçirdikleri bilgisini vererek, bu programla Ar-Ge süreci tamamlanmış teknolojik ürünlerin üretimine de 5 milyon liraya kadar destek sağladıklarını dile getirdi.

KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılmasını sağlamak için Yurt Dışı Pazar Destek Programı'nı uygulamaya koyduklarına işaret eden Uzkurt, programla ihracat yapmak isteyen KOBİ'leri 300 bin liraya kadar desteklediklerini aktardı.

Uzkurt, KOBİ'lerin iş birliklerini artırmaları için İş Birliği Destek Programı'nı da revize ederek yeniden uygulamaya aldıklarını, 10 milyon liraya kadar destek verdiklerini vurgulayarak, bu programla işletmelerin iş birliği kültürünü artırmayı ve tasarruf sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

İşletmeler sektöründeki ve bölgesindeki yerini görebiliyor

KOSGEB'in diğer destek programlarına dikkati çeken Uzkurt, şu bilgileri paylaştı:

"KOBİ'lerin üretimini dijitalleştirmeleri için KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında yeni bir çağrıya çıktık. 'İmalat Sanayisinde Dijitalleşme' başlıklı çağrıyla 258 KOBİ'mizi 71,5 milyon liraya kadar destekliyoruz. Bu destek programında her bir işletme için üst limit 1 milyon lira. Bu program sayesinde imalat sanayisinde yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmeyi ve dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını artırmayı hedefliyoruz."

Cevahir Uzkurt, teknoloji tabanlı yeni girişimcileri desteklemek ve Türkiye'nin yüksek teknolojili alanlardaki payını artırmak için, imalat sanayisinde teknoloji düzeyi yüksek sektörlerde işini kurmak isteyen girişimcilere Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında 370 bin liraya kadar destek verdiklerini bildirdi.

İş kuracak girişimcilere yönelik KOBİ Finansman Destek Programı'nı uygulamaya koyduklarını ifade eden Uzkurt, "Ayrıca kurumlarla iş birliği içinde veriye dayalı yapılan bilimsel analizlerle KOBİ ekosistemini düzenlemek ve destek modellerini geliştirmek amacıyla İşletme Değerlendirme Raporu'nu uygulamaya aldık. E-devlet üzerinden ücretsiz ve aracısız verilen rapor uygulaması, 22 Eylül'de kullanıma açıldı. Geçen sürede yaklaşık 5 bin 600 işletme bu raporu alarak Türkiye genelinde, sektöründe ve bölgesinde nerede olduğunu gördü." diye konuştu.

KOSGEB desteğiyle
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KOSGEB desteğiyle patron oldular
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KOSGEB desteğiyle patron oldular
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KOSGEB desteğiyle patron oldular
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KOSGEB desteğiyle patron oldular
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KOSGEB desteğiyle patron oldular
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KOSGEB desteğiyle patron oldular
KOSGEB desteğiyle "patron" oldular
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Karabük İl Müdürlüğü ve Safranbolu Belediyesi tarafından ortaklaşa açılan girişimcilik kursuna katılan 6 kişi, kendi işinin "patronu" oldu.


Akredite KOBİ danışmanları yetişecek

KOSGEB Başkanı, yakın zamanda KOBİ'lere rehberlik ve danışmanlık yapacak akredite KOBİ danışmanlarını yetiştirecek sistemi de hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

  • "Bugüne kadar KOSGEB'den 454 bin 331 işletme 6,2 milyar lira destek aldı. Finansman destekleri özelinde toplam 2,9 milyar lira kredi faiz desteğiyle 19,9 milyar lira kredi hacmi yaratıldı. 2019'da yaklaşık 64 bin işletmeye 2,1 milyar lira destek verdik. Toplam 34,3 milyon lira kredi faiz desteğiyle 136,6 milyon lira kredi hacmi yaratıldı."

Aynı dönemde KOSGEB desteğiyle 7 binden fazla işletme kurulduğunu vurgulayan Uzkurt, imalat, toptan ve perakende ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerle diğer hizmetlerin en fazla desteklenen sektörler olduğunu bildirdi.

Bütçe KOBİ'lerin projeleri için kullanılacak

  • Uzkurt, kadınların iş gücü piyasasında yer almasını önemsediklerine dikkati çekerek, "Bu konuda gayret sarf ediyoruz. Kadınlarımızın kendi imkanlarıyla gelir elde edebilmelerini teminen adımlar atıyoruz. 2019'da 13 bin 854 kadın girişimciye 252 milyon lira destek sağladık. 50 bin liralık finansman desteğini, kadınlar, şehit yakınları, gaziler ve gençler için 70 bin liraya çıkardık. Desteklerimizde kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KOSGEB'in destek bütçesinde artış olacağını dile getiren Uzkurt, şunları kaydetti:

"KOSGEB 2019'da bütçesinin tamamını KOBİ ve girişimcilerin büyümesi için harcadı, gelecek yıl da aynı ilkeyle hareket edecek. 2020 yılı destek bütçemizde yüzde 9,45'lik artış oldu. 1,8 milyar lira bütçemiz var ama bunun dışında da bazı kuruluşların bize ödediği aidatlar bulunuyor. Bunlardan gelenlerle gelecek yıl yaklaşık 2 milyar liranın üzerinde bir kaynağı KOBİ'lerin projelerine aktaracağız."

21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu
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İlçeye bağlı Tüfekçikonak Mahallesi'nde yaşayan ve Ziraat Bankası'nın genç girişimcilere yönelik başlattığı faizsiz genç girişimci esnaf kredisi kullanan Seda Özbek, aldığı 7 büyükbaş hayvanla süt ürünleri üretmeye başladı.
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Zamanla ürünlerin çeşidini artırarak tereyağı, peynir, reçel, erişte, tarhana, salça ve turşu da üreten Özbek, ürünlerin ticaretinden iyi bir gelir elde etti.
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Özbek, köydeki diğer kadınlara da tavsiyelerde bulunarak ticaret atılmalarını sağladı ve üretilen doğal ürünlerin siparişine yetişemez hale geldi.
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Üretmeye 19 yaşında başladığını ve devletin verdiği faizsiz kredinin bunda önemli bir yeri olduğunu ifade eden Özbek yaptığı açıklamada, köydeki kadınların da üretime katılmalarıyla onlara destek olduğunu belirtti.
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Kadınların kalkınması adına birleşip gıda ürünleri üretmeye karar verdiklerini ifade eden Özbek, Bizim için karlı da bir iş, evlerde de yapılabilen bir iş. Burası köy olduğu için herkesin ihtiyacı var. Kimisinin eşi yok, kimisinin borcu var benim gibi. Kiminin ihtiyacı var, taksidi var. Hamur işi zaten yıllardır yapılan bir iş köylerde. Herkes olumlu baktı. Olur mu olmaz mı derken çok şükür oldu diye konuştu.
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Farklı ürünler ürettiklerini ve hepsinin doğal olduğunu vurgulayan Özbek, şu bilgileri verdi: Tereyağımız var, pişmiş yoğurt kaymağından üretiyoruz. Süzme yoğurdumuz, kaşar lorumuz var. Ekşili tarhanamızda acı ve baharat yok, soğan, sarımsak, kırmızı biber, domates ve yoğurttan oluşuyor...
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Eriştelerimiz var, bol köy yumurtalı, kendi tavuklarımızdan elde ettiğimiz yumurtalardan üretiyoruz. Saclarda değil, çarşaflarda kurutuyoruz hem is duman kokusu olmuyor hem de pişince daha bereketli oluyor. Sebzeli eriştelerimiz var, sebzelerin hem özünü kullanıyoruz hem suyunu kullanıyoruz. Turşularımız var, kendi sirkelerimizden kurduk onları da, tamamen organik..
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Bahçe domateslerinden kurduğumuz turşularımız var yine. Odun ateşinde 12 saat boyunca başında beklediğimiz salça üretiyoruz. Ayva, şeftali, kayısı reçeli, kuşburnu ve çilek marmelatı yapıyoruz. Bunun yanında hayvancılığı da devam ettiriyoruz.
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Torununun siparişlerinin yetişmesi için ona yardım eden babaannesi Ayşe Özbek ise Seda Özbek'in başarılı ve örnek bir iş yaptığını dile getirerek, Böyle ürünlerden kazanıyor. 2 Çuval tarhanayı 3 bin liraya sattı...
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2 çuval yine var yoğrulmuş. Turşuları var, reçelleri var, her ürünü yapıyor. Sirkeyi de yaptı. Şimdi yine yaylaya gidip elmanın sirkesini yapacak, o daha kıymetli dedi.
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21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu
Title
21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu
Title
21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu
Title
21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu
21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki kadın girişimci, aldığı "genç girişimci kredisi"yle doğal gıda ürünleri imal ederek köydeki diğer kadınlara da örnek oldu.

Genç girişimciden 22 ülkeye 'çubuk çay' ihracatı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 4 yıl önce damlatmayan ambalaj özelliğiyle çubuk çay üretimine başlayan genç girişimci Serhat Çalışkan, Amerika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Doğu Asya'ya kadar uzanan coğrafyada dünyanın 22 ülkesine ihracat yapıyor.
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Firma sahibi Serhat Çalışkan, yaptığı açıklamada, çubuk çayın dünyada var olan bir ürün olduğunu, bu ürünü 2013 yılında tanıdıklarını ve daha fazla geliştirmeye karar verdiklerini anlattı.
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Yaptıkları Ar-Ge çalışmasının ardından 2014 yılı ekim ayında üretime başladıklarını aktaran Çalışkan, şu ana kadar dünyada 21'in üzerinde fuara katıldıklarını söyledi.
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22 ÜLKEYE İHRACAT - Çalışkan, 14 Avrupa ülkesine ihracat yapmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, Dünyada 22 ülkeye ihracatımız var. Almanya'dan Hollanda'ya, Belçika'dan Fransa'ya, Moğolistan'dan Kanada'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya kadar, dünyada 22 ülkeye ihracatını yapıyoruz ve her geçen gün pazar payımız büyüyor.
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Dünyadaki rakiplerimiz 100 yılın üzerindeki firmalar. 100 yılın üzerindeki firmalara karşın 4 yıldır mücadele veriyoruz ve her geçen gün pazarımızı ikiye üçe katlayarak devam ediyoruz. ifadesini kullandı.
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12 KİŞİLİK DEV EKİP - Dünyanın en güzel bahçelerinden toplanan çaylarla üretim yaptıklarını, aldıkları belgelerle de bunları kanıtladıklarını anlatan Çalışkan, 12 kişinin istihdam edildiği şirkette, 14 çeşit çubuk çay ve 2 çeşit çubuk kahve ürettiklerini bildirdi.
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ORTA DOĞU'YA EKŞİ, AVRUPA'YA VANİLYA ÇAYI - İhracat yaptıkları ülkelerden gelen taleplere göre ürün çeşitliliğini ve içeriğini elde etmek için Ar-Ge merkezinde çalışmalar yaptıklarına işaret eden Çalışkan, Orta Doğu pazarında ekşi ürünlerin, Avrupa'da ise vanilya çayı, nane ve zahter çaylarının ilgi gördüğünü söyledi.
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Çalışkan, iç pazara yönelik üretime 2018 Ocak ayında başladıklarını bildirerek, 2018 yılında başladığımızda ürünümüz tanınmıyordu. Biz bunu tanıtmak için birçok fuarlar, aktiviteler, tadım faaliyetleri, marketlerde promosyon ürünler düzenledik. İlk güne göre çok büyük yol katettik.
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İlk gören korkuyor, acaba nasıl kullanılır? Bu nedir diye bakıyorlar ama kullandıktan sonra çok enstantane şeyler yaşıyoruz. Bu bir 'Avrupa ürünü mü?' gibi şeyler söylüyorlar. Halbuki bu Türk ürünü, Kocaeli ürünü, Kocaeli Başiskele'de üretilip dünyaya ihraç edilen bir ürün. şeklinde konuştu.
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Ürünlerinde ilaç ve gıda sanayinde kullanılan bir ambalaj kullandıklarını, bu ambalaj sayesinde kaşık kullanımına gerek duyulmadığını kaydeden Çalışkan, Bizim ambalajımızla karıştırıyorsunuz ve ne kadar karıştırıyorsanız o kadar demleniyor. Şekerinizi ambalajımızın stiğiyle karıştırıyorsunuz ve en önemlisi bir kere yukarı kaldırıp yan tuttuğunuzda damlatmıyor.
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Ambalaj yapımızın en önemli özelliği ise ürünümüz kolay kullanımlı yanında taşınabilir pratik damlatmayan bir ambalaj yapısına sahip ifadelerini kullandı.
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Çalışkan, Türkiye'de 2 ulusal market zinciri için üretim yaptıklarını ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hızlı trenleri için de sıcak içecek tedarikliğini üstlendiklerini kaydetti.
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Rakip ülkelerinin ABD, İngiltere, Kanada ve Almanya olduğunu belirten Çalışkan, şunları söyledi:
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Biz öncelikle Türk markası olarak bu ürünü dünya pazarında yaymak için yola çıktık. En önemli hedefimiz ise dünyada gurbetçilerimizin etkin olduğu Türk marketlere değil Avrupalının marketlerine girmek, ülkemize gerçek bir avro getirebilmek, Türk'ün parasını Türk'e değil Avrupalının parasını getirebilmekti.
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Hayallerimiz hala çok yüksek. Hala hayallerimize ulaşamadık. Bizim asıl amacımız, asıl hayalimiz, dünyanın neresine giderseniz gidin çubuk çay denildiğinde ilk akla gelenin Türk stick çayı olmasıdır. Bizler bu süre zarfında Brüksel'de üstün lezzet ödülü, Türkiye'de ise eczacılar alanında inovatif ambalaj ödülü, altın havan ödülüne de layık görülmüş bir firmayız.
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Bizim ambalajımız, dünyadaki rakiplerimiz 400 demleme deliği kullanırken, biz bin 200 demleme deliğiyle bu üretimi yapıyoruz. En önemli şey, biz firma olarak ihracat ihracat hedefli olan bir firmayız. Ülkemize katma değer getirmek isteyen bir firmayız.
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İSTİHDAMDA HEDEF YÜKSELDİ - Çalışkan, yıl içerisinde ABD'ye ihracat rakamının arttırılmasını amaçladıklarına işaret ederek, yıl sonuna kadar istihdam sayısını 30'a çıkartacaklarını sözlerine ekledi.
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Genç girişimciden 22 ülkeye 'çubuk çay' ihracatı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 4 yıl önce damlatmayan ambalaj özelliğiyle "çubuk çay" üretimine başlayan genç girişimci Serhat Çalışkan, Amerika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Doğu Asya'ya kadar uzanan coğrafyada dünyanın 22 ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.


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