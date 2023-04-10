KOSGEB'ten genç girişimciye üç büyük teşvik

KOSGEB, katma değer üretecek fikri olan ancak bunu hayata geçirecek sermayesi olmayan gençlere destek kapılarını ardına kadar açıyor. Ayrıcalıklardan yararlanmak için önce KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden girişimcilik destek programlarına girmeniz gerekiyor.





1/ Performans ödemeleri





Prime bağlı ödeme: KOSGEB, bu destek kapsamında 1’inci ve 2’nci performans dönemini değerlendiriyor. 1’inci performans dönemi, verilecek olan destek programında birinci yılın sonuna kadar geçen süreyi kapsıyor. 2’nci performans dönemi ise 1’inci performans döneminin bitiş tarihi esas alınmak suretiyle ikinci yılın sonuna kadar olan süreyi baz alıyor. Verilecek olan destek tutarları, prim günlerine göre belirleniyor.





Gün sayıları ücreti belirliyor





Posta'da yer alan habere göre; Örneğin 1’inci performansta, 180 ile 539 arası prim günü sağlayan işletmelere 5 bin TL, 540 ile 1079 arası prim günü sağlayan işletmelere 10 bin TL 1080 ve üzeri prim günü sağlayan işletmelere 20 bin TL veriliyor. 2’nci performans döneminde ise 360 ile 1079 arası prim günü sağlayan işletmelere 5 bin, 1080 ile 1439 arası prim günü sağlayan işletmelere 15 bin 1440 ve üzeri prim günü sağlayan işletmelere 20 bin TL veriliyor.





30 yaş altına özel ayrıcalık





Bununla birlikte eğer 30 yaşın altındaysanız alacağınız destek tutarı da artıyor. Örneğin birinci performans döneminde 20 bin TL, ikinci performans döneminde 20 bin TL’lik yani toplam 40 bin TL’lik destekten faydalanacaksınız. Ancak 30 yaşın altında bir gençseniz her bir performans dönemi için alacağınız destek tutarına 5 bin TL ekleniyor ve elinize geçen tutar 40 bin TL yerine 50 bin TL oluyor.





2-KOBİ Finansman destek programı





KOSGEB, girişimcilik desteği alan işletmelerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için ayrıca başka destekler de sunuyor. Buna göre, KOSGEB’le protokol imzalamış bulunan bankaya gidip 50 bin liralık kredi kullanmak isterseniz, bunun faiz ve kâr payını KOSGEB karşılıyor. Eğer 30 yaşın altında bir genç girişimciyseniz, girişimcilik desteği aldığınız işletmeniz için bankadan kullanacağınız üst kredi tutarı 70 bin liraya yükseliyor. Amaç rekabet çıtasını artırarak ekonominin gelişimine katkıda bulunmak.





3- KOSGEB girişimcileri protokol kredisi





KOSGEB ile Halk Bankası arasında imzalanan KOSGEB Girişimcileri Kredisi protokolü kapsamında, özellikle imalat veya bilişim gibi öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin finansmana erişimleri kolaylaştırılıyor. Bu avantajlı krediye genç girişimciler de başvurabiliyor.





Destek kapsamı





Protokol sayesinde, KOSGEB’in İleri Girişimcilik Destek Programı’ndan faydalanan işletmelerin bankadan kullanacakları 300 bin lira üst limitli kredinin 3 puanı KOSGEB tarafından karşılanıyor. Bankanızdan kullanacağınız kredi faiz oranı şu anda yüzde 13.50. Bunun 3 puanı KOSGEB tarafından karşılanıyor, bu sayede bu oran işletme için 10.50’ye düşüyor. Bu kredide, 6 ay ana para ödemesiz dönem olmak üzere en fazla toplam 36 ay vade uygulanıyor. KOSGEB Değerlendirme Kurulu, programa başvurunuzun desteklenmesine karar vermişse ve KOSGEB veri tabanındaki kaydınız güncelse başvuruyu hemen yapabilirsiniz.











