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Ekonomi

Koza Altın 1,2 milyar dolar değerinde yeni rezerv buldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın AŞ'den heyecanlandıran bir haber geldi. Koza Altın AŞ, altın arama çalışmaları sonucunda 1,2 milyar dolar değerinde yeni altın rezervlerine ulaştı.

16:35 . 8/04/2023 Cumartesi
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Devam eden çalışmalarla kaynağın artarak piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Devam eden çalışmalarla kaynağın artarak piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Koza Altın AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul’da işlem gören Koza Altın AŞ, altın arama çalışmaları sonucunda ulaştığı yeni altın rezervlerine ilişkin yazıyı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı.


Koza Altın tarafından 31 Mart 2023'te KAP açıklamasındaki 2022 yılı Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) raporunda, yıl içerisinde 206 bin ons altın üretilmesine rağmen mevcut rezervin 154 bin ons artış gösterdiği kamuoyuna duyuruldu.


Değerinin 1,2 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor

Ayrıca, Kayseri Kaşköy projesinde devam eden çalışmalar neticesinde, 31 Mart 2023 UMREK raporunda 614 bin ons altın potansiyeli yeni keşif kaynak olarak ifade edildi. Devam eden çalışmalarla bu kaynağın artarak piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.


Kayseri’de bulunan Himmetdede tesislerinde işlenecek

Yapılan keşfin 2024 yılında üretime geçilerek bilançoya katkı vermeye başlaması bekleniyor. Söz konusu altın rezervi toprak altından çıkarıldıktan sonra Kayseri’de bulunan Himmetdede tesislerinde işlenecek.


  • Bu gelişmelerin yanında, Koza Altın İşletmeleri mevcut rezervlerine yenilerine eklemek için elinde bulunan 200’e yakın ruhsatlı ve satın aldığı maden sahalarında sondaj ve araştırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi Albayrak Medya öncülüğünde düzenlendi
Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi Albayrak Medya öncülüğünde düzenlendi

“Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde ve Albayrak Medya öncülüğünde bugün Four Seasons Bosphorus Hotel'de düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmalarıyla başlayan zirveye enerji sektöründen birçok değerli isim ve firma katıldı. RHG Enertük Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Türk Havayolları, Türk Telekom, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Bankası’nın Ana Sponsoru olduğu; BOTAŞ, EnerjiSa, EPİAŞ, ETİ MADEN, Kalyon Enerji, Kömür İşletmeleri A.Ş., Smart Güneş Teknolojileri’nin Destekçisi olduğu zirve, TVNET, TVNET Radyo ve Yeni Şafak YouTube kanallarından canlı olarak yayınlandı.


#Koza Altın
#UMREK
#Kayseri
#altın
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