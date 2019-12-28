Kredi kartı işlemlerinde kullanılan azami faiz oranı düşürüldü

Dünya

Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti: Müslümanlar, kılınan küsuf namazını eda etti

Tutulma, Çin'de 6 yıl, Endonezya'da 10 yıl, Pakistan'da 20 yıl ve Malezya'da 21 yıl sonra izlendi. Tutulma en net Riau eyaletine bağlı Siak bölgesinde Güneş'in yüzde 97'sinin örtülmesiyle izlendi. Siak'ta, yerel saatle 12.17'de en yüksek seviyede gerçekleşen halkalı tutulma, yaklaşık 4 dakika sürdü. Bu arada, Banda Açe, Medan ve Cakarta gibi birçok kentte Endonezyalı Müslümanlar, Güneş tutulması için kılınan küsuf namazını eda etti.