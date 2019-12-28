Ekonomi Kredi kartı işlemlerinde kullanılan azami faiz oranı düşürüldü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi kartı işlemlerinde kullanılan azami faiz oranı düşürüldü

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranında indirim uyguladı. Buna göre kredi kartı işlemlerinde kullanılan aylık azami faiz oranı TL'de yüzde 1,60'dan 1,40'a indi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranlarında indirim yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde 1,60 olarak uygulanan aylık azami akdi faiz oranı 1,40’a düşürüldü.

Gecikme oranında indirim

  • Ayrıca, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,12, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 1,42 olarak belirlendi.

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