Kredi kartı kullananlar dikkat: 'Aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan' bankanın aidatı iadesine karar verildi

"Dendi ki tüketiciye iki alternatif sunacaksınız; birisi aidatlı kredi kartı, diğeri aidatsız kredi kartı. Aidatlı kredi kartı dediğimiz şu an taksit yapılabilen, bankalar tarafından çeşitli hediyelerin verildiği kredi kartları. Bunun aidatı var ve bankalar kendi belirledikleri miktarlara göre aidat alıyor. Diğeri de aidatsız yalın kart dediğimiz ve herhangi bir taksit imkanı olmayan, bankanın bir hediye vermediği kredi kartı. Tüketici bu konuda bilgilendirilmek zorunda ve kendisi tercih etmeli yalın ya da aidatlı kartı."