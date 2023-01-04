Kredi kartı sayısı 100 milyona yaklaştı

BKM tarafından yayımlanan Ekim 2022 kart istatistikleri raporu, kart sayılarının arttığını, kartlı ödemelerin büyüdüğünü ve nakit kullanımının azaldığını bir kez daha ortaya koydu.

Rapora göre Türkiye'de kredi kartı sayısının 96,8 milyona ulaşarak 100 milyona yaklaştığı görüldü. Öte yandan kredi kartı sayısındaki artış, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 17 oldu.

2022’de kredi kartıyla yapılan toplam ödeme tutarındaki artış ise yüzde 123 oldu ve kredi kartlarıyla yaklaşık 300 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Kredi kartlarındaki büyüme, kredi kartı karşılaştırma platformlarının verilerine de yansıdı.

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