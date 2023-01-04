Ekonomi Kredi kartı sayısı 100 milyona yaklaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi kartı sayısı 100 milyona yaklaştı

Nakit kullanımının azaldığı ve kartlı ödemelerin büyüme eğilimi gösterdiği, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayımlanan verilerde yeniden teyitlendi. Rapora göre Türkiye'de kredi kartı sayısının 100 milyona yaklaştığı görüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Kredi kartı sayısı 100 milyona yaklaştı
Foto/arşiv

BKM tarafından yayımlanan Ekim 2022 kart istatistikleri raporu, kart sayılarının arttığını, kartlı ödemelerin büyüdüğünü ve nakit kullanımının azaldığını bir kez daha ortaya koydu.

Rapora göre Türkiye'de kredi kartı sayısının 96,8 milyona ulaşarak 100 milyona yaklaştığı görüldü. Öte yandan kredi kartı sayısındaki artış, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 17 oldu.

2022’de kredi kartıyla yapılan toplam ödeme tutarındaki artış ise yüzde 123 oldu ve kredi kartlarıyla yaklaşık 300 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Kredi kartlarındaki büyüme, kredi kartı karşılaştırma platformlarının verilerine de yansıdı.

Bakan Nebati ve Bakan Kurum 'Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nın detaylarını açıklıyor
EKONOMİ
Bakan Nebati ve Bakan Kurum 'Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nın detaylarını açıklıyor

Orta gelir grubu konut kredi faizleri ne kadar olacak? Konut kredi faizleri 2023 geri ödeme planı!
ÖZGÜN
Orta gelir grubu konut kredi faizleri ne kadar olacak? Konut kredi faizleri 2023 geri ödeme planı!

Refah payı yüzde kaç oldu? 2023 refah payı nasıl hesaplanır?
ÖZGÜN
Refah payı yüzde kaç oldu? 2023 refah payı nasıl hesaplanır?
AVM otoparkında gizli tünel bulundu

AVM otoparkında gizli tünel bulundu

​Ne için yapıldığını kimse bilmiyor.
Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti.
Hac kayıtları yarın başlıyor

​Bakan Nebati ve Bakan Kurum, 'Orta Gelirliye İlk Ev Projesi'nin detaylarını açıkladı.

'Terörist sayısı 120'nin altında'

'Terörist sayısı 120'nin altında'

​Bakan Soylu: 2022'de 185 terör eylemi engellendi.

Binlerce yıllık yapay zeka yöntemiyle okunuyor.

Skuterli kadına taksi çarptı: Sürücüye ceza yağdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.