Ekonomi Kredi kartında beklenen adım atıldı Islak imza şartı kaldırılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Kredi kartında sürpriz karar: Islak imza şartı kaldırılıyor

Kredi kartında beklenen adım atıldı: Islak imza şartı kaldırılıyor

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Meclis'e sunulacak yeni torba yasada yer alan düzenleme ile kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek.

Kenan Biter Yeni Şafak
Kart başvurularında ıslak imza şartı kaldırılarak işlemler online kanallar üzerinden yapılabilecek.
Kart başvurularında ıslak imza şartı kaldırılarak işlemler online kanallar üzerinden yapılabilecek.

Bankaların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde fiziki belge ve ıslak imza kullanımının azaltılmasına yönelik önemli bir adım atılıyor.

Cumhurbaşkanlığı 2020 Programı'nda yer alan ve yenisafak.com'un geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği düzenleme koronavirüs salgını sonrası Meclis'e sunulacak torba yasaya eklendi.

Söz konusu düzenleme ile banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması öngörülüyor.

ISLAK İMZA ŞARTI KALKIYOR

İlgili kanunda yapılacak değişiklik sonrası, kart çıkaran kuruluşlar ile kart sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmelerde aranan yazılı şekil şartı kaldırılarak, bu sözleşmelerin ıslak imza şartı aranmaksızın uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden yapılabilmesinin önü açılacak.

Düzenleme ile birlikte kredi kartı çıkarmak için artık vatandaşların banka şubelerine gitmelerine de gerek kalmayacak.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda yer alan ilgili madde.

  • Türkiye'de kart sayısı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 218 milyondan 239 milyona çıktı. Bunun 168 milyonu banka kartları, 71 milyon kredi kartlarından oluştu.

TARİHİ REKOR KIRILDI

Koronavirüs salgını sonrası kredi kartlarındaki temassız işlem adedi de giderek artıyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, POS'larda yapılan her 5 işlemden biri temassız yapılarak tüm zamanların en yüksek rakamları görüldü. Temassız ödemeler mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 170 artış gösterirken, 2,5 milyon farklı kart üzerinden ise ilk kez temassız ödeme yapıldı.

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