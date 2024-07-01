Kredi kartlarında yeni dönem: Temassız limiti 750 liradan 1500 liraya çıkıyor

Bugün yürürlüğe giren değişiklik, kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor. Son bir yılda %33 oranında artan kredi kartıyla temassız ödeme işlemleri, 2 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.





Temassız işlem limiti iki kat artırıldı





Bu çerçevede, 750 TL olan kredi kartı temassız işlem limiti iki kat artırılarak 1.500 TL’ye çıkarıldı. Bugünden itibaren, kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma limiti yeni döneme geçiş yapıyor.





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda, temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1.500 TL'ye yükseltildiği belirtilmişti. 1 Temmuz 2022'de 750 TL'ye çıkarılan temassız işlem limiti, 2 yıl sonra 1.500 TL'ye yükseltiliyor.





2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyetinin artması güvenli ödeme yöntemlerine olan talebi artırmıştı.





Kredi kartı adedinde artış





Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2023 yılının Mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15, banka kartı adedinde yüzde 8, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21 artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 409,5 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.





Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1.273 milyar TL oldu.





Kartlı ödemelerin 1.072,9 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken, 176,7 milyar TL’si banka kartları, 23,4 milyar TL’si ise ön ödemeli kartlar ile gerçekleştirildi.











