Kremlin: Tahıl anlaşmasını uzatmak için gerekçe yok

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Kremlin, 17 Temmuz'da yenilenmesi planlanan anlaşmanın gerektiği gibi uygulanmadığını iddia ederek, Karadeniz tahıl anlaşmasını uzatmak için "gerekçe" görmediğini yineledi.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilerle yaptığı bir telefon görüşmesinde, BM'nin "ne yazık ki, anlaşmanın bu Rusya bölümünü yerine getirmek için kolektif Batı ülkeleri üzerinde gerekli etkiyi göstermeyi başaramadıklarını" kabul etmek zorunda kaldığını iddia etti.
20 Haziran'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz tahıl sevkiyatlarının hızlandırılması çağrısında bulunmuştu.
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34 dakika önce