Kremlin: Tahıl anlaşmasını uzatmak için gerekçe yok

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilerle yaptığı bir telefon görüşmesinde, BM'nin "ne yazık ki, anlaşmanın bu Rusya bölümünü yerine getirmek için kolektif Batı ülkeleri üzerinde gerekli etkiyi göstermeyi başaramadıklarını" kabul etmek zorunda kaldığını iddia etti.