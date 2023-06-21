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Ekonomi

Kremlin: Tahıl anlaşmasını uzatmak için gerekçe yok

Kremlin, tahıl anlaşmasının gerektiği gibi uygulanmadığını öne sürerek, anlaşmayı uzatmak için "gerekçe" bulunmadığı yönündeki tutumunu yineledi.

15:45 . 21/06/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kremlin, 17 Temmuz'da yenilenmesi planlanan anlaşmanın gerektiği gibi uygulanmadığını iddia ederek, Karadeniz tahıl anlaşmasını uzatmak için "gerekçe" görmediğini yineledi.


Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilerle yaptığı bir telefon görüşmesinde, BM'nin "ne yazık ki, anlaşmanın bu Rusya bölümünü yerine getirmek için kolektif Batı ülkeleri üzerinde gerekli etkiyi göstermeyi başaramadıklarını" kabul etmek zorunda kaldığını iddia etti.

20 Haziran'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz tahıl sevkiyatlarının hızlandırılması çağrısında bulunmuştu.




#Tahıl anlaşması
#Kremlin
#Dmitry Peskov
34 dakika önce
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