Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı rekor tazeledi: 71 bin doların üzerine çıktı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 0,7 artarak 2 trilyon 650 milyar doları aştı.
Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.
Kasım 2021'de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün TSİ 10.30 itibarıyla 71 bin 50 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.