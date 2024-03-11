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Ekonomi

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı rekor tazeledi: 71 bin doların üzerine çıktı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle son 24 saatte yüzde 2,3'ten fazla değer kazanırken 71 bin doların da üzerine çıkarak rekor tazeledi.

11:24 - 11/03/2024 Pazartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 0,7 artarak 2 trilyon 650 milyar doları aştı.


En büyük kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 2,3'ten fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.


Kasım 2021'de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün TSİ 10.30 itibarıyla 71 bin 50 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.


Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.


Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 986 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.




#Bitcoin
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#kripto para
33 dakika önce
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