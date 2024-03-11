Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı rekor tazeledi: 71 bin doların üzerine çıktı

30 günlük oruç dönemi ve 31 Mart seçim yorgunluğunun ardından gelecek olan Ramazan Bayramı tatili için tüm oteller, şimdiden hazırlıklarını tamamlarken dikkat çeken bir çağrı da geldi. Turizmciler, 8 Nisan'ın da resmi tatil ilan edilip, böylece iki hafta sonunun birleştirerek Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılmasını istiyor.