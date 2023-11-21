Kripto para borsası Kraken'e dava şoku: Yasa dışı şekilde yüz milyonlarca dolar kazanmış

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaşanan depreme ve küresel krizlere rağmen güçlü ihracat performansı sergilediklerini söyledi. Kileci, "10 ayda 9,6 milyar dolarlık dış satım yaptık. Yıl sonu 2022'deki rakamı yakalarsak başarı, bir üstü ise süper başarı olur" dedi.