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Ekonomi

Kripto para borsası Kraken'e dava şoku: Yasa dışı şekilde yüz milyonlarca dolar kazanmış

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kayıt dışı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kripto para borsası Kraken'i dava etti. Kraken'in Eylül 2018'den bu yana kripto varlıkların alım satım işlemlerini yasa dışı şekilde sağlayarak yüz milyonlarca dolar kazandığı belirtildi.

07:23 - 21/11/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

SEC'den yapılan açıklamada, Kraken'in kayıt dışı faaliyet göstermekle suçlandığı bildirildi.


Açıklamada, SEC'in, Kraken hakkında San Francisco'daki federal bölge mahkemesinde, Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın kayıt hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtığı ifade edildi.

Kraken'in Eylül 2018'den bu yana kripto varlıkların alım satım işlemlerini yasa dışı şekilde sağlayarak yüz milyonlarca dolar kazandığı belirtilen açıklamada, kripto para borsasının kayıt yaptırmayarak SEC tarafından yapılan incelemeler gibi yatırımcıları önemli korumalardan mahrum bıraktığı kaydedildi.


Açıklamada, Kraken'in uygulamalarının, eksik iç denetimlerin ve zayıf kayıt tutma uygulamalarının müşteriler için bir dizi risk oluşturduğu ifade edildi.

SEC, haziran ayında büyük kripto para borsalarından Binance ve Coinbase'ye karşı da benzer davalar açmıştı.






#Kraken
#SEC
#ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
#Kripto para borsası
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