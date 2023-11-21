Kripto para borsası Kraken'e dava şoku: Yasa dışı şekilde yüz milyonlarca dolar kazanmış

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SEC'den yapılan açıklamada, Kraken'in kayıt dışı faaliyet göstermekle suçlandığı bildirildi.
Kraken'in Eylül 2018'den bu yana kripto varlıkların alım satım işlemlerini yasa dışı şekilde sağlayarak yüz milyonlarca dolar kazandığı belirtilen açıklamada, kripto para borsasının kayıt yaptırmayarak SEC tarafından yapılan incelemeler gibi yatırımcıları önemli korumalardan mahrum bıraktığı kaydedildi.
SEC, haziran ayında büyük kripto para borsalarından Binance ve Coinbase'ye karşı da benzer davalar açmıştı.