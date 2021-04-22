Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında suç duyurusu

Son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıktığı iddia ediliyor. Borsanın kapanmasıyla mağdur olan yatırımcı sayısının 391 bin olduğu öne sürülüyor.

Avukat Üsame Ceran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusunda, Faruk Fatih Özer’in kurduğu Koineks A.Ş.’nin sahibi olduğu Thodex isimli kripto para borsasından yaklaşık 1 haftadır banka hesaplarına para çekme konusunda yaşanan aksaklıkla başlayan sürecin Thodex’in son 36 saattir tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiğini ifade etti.

Siteye 36 saattir erişim yapılamadığını da dilekçesinde belirten Ceran, Thodex’te yaklaşık 390 bin kişinin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğini aktardı.

REKLAM

Mal varlığına el konulması talebi

Koineks A.Ş. sahibi ve yönetim kurulu başkanı Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yapıldığına dair iddialar olduğunu da suç duyurusunda belirten avukat Ceran, şüpheli ya da şüphelilerin malvarlıklarına el konulmasını talep ederek gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı.





Avukat Üsame Ceran, hukuki sürecin uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu ifade etti.

Borsanın kapanması ile mağdur olan binlerce yatırımcı adına açıklama yapan avukat Oğuz Evren Kılıç, Özer'in dün saat 17.57'de İstanbul'dan yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Kılıç, "Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Özer yurt dışına çıkmadan önce şirketinden ise dün yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

REKLAM

"Değerli kullanıcılarımız, 2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bu güne kadar ülkemizde birçok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk şirketi olduk. Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığından duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır"

"SÜREÇ YAKLAŞIK 4-5 İŞ GÜNÜ SÜRECEKTİR"

"Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır. Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz"

REKLAM





EKONOMİ Kripto para borsası Thodex 'te neler oluyor?

EKONOMİ THODEX üzerinden kripto para dünyasını sarsan iddia: İki milyar dolarla kaçtı!