Kripto para borsasına büyük şok: 100 milyon dolarlık vurgun

Yaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunan, dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance dün gece yerel blockchain ağı Binance Smart Chain'e bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu saldırı sonucu muhtemelen 100 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre iki blockchain ağı arasındaki köprüde bir saldırı tespit edildikten sonra Binance Smart Chain'de işlemler geçici olarak durduruldu.

'EXTRA BNB ÜRETİLDİ'

Binance CEO'su Changpeng Zhao, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise BSC Token Hub'a yapılan saldırı sonucu extra Binance Coin (BNB) üretildiğini ifade etti.

Piyasa genelinde de olağanüstü bir hareket yaşanmadı. Bu sabah itibarıyla Bitcoin hafta genelindeki inişli çıkışlı seyrine uygun bir şekilde günlük yüzde 1.8'lik düşüşle 19.981 dolara geriledi.

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FOTOĞRAF 15 investing.com sitesinden elde edilen verilere göre, dünyada şu anda 10 bin 272 adet aktif olarak kullanılan kripto para bulunuyor. Ölü altcoin analizleri yayımlayan 99Bitcoins verilerine göre ise nisan itibarıyla ölü coinlerin sayısı 1700'ü geçmiş durumda. İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Yüksel, yaptığı açıklamada, ölü coinlerin artık var olmayan kripto paraları ifade ettiğin söyledi. Kripto paraların ölü coin haline gelmesinin birçok nedeni olduğunun altını çizen Yüksel, \"Öncelikle, kripto paraları geliştiren kurumlar finansal veya teknik açıdan başarısız olabilirler. Bu durum da kripto paraların zarar etmesine sebebiyet verecektir. Bunların yanı sıra, bu kripto ürünlerini geliştiren kişiler projeyi bırakmış olabilirler. Bu hususlara ek olarak, kripto paralar dolandırıcılık nedeniyle de ölü coin haline gelebilir. Başka bir ifadeyle, kripto paralar insanları dolandırmak amacıyla kötü niyetle oluşturulmuş olabilirler. Belirtilen bu nedenler kripto paraların ölü coin haline gelmesine sebebiyet vermektedir. Ölü coinler faaliyetlerine devam etmediklerinden ötürü bu coinlere sahip olanlar zarar etmiş olmaktadırlar. Dolayısıyla, ölü coinlerin miktarının azaltılabilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması hayati önem arz etmektedir.\" şeklinde konuştu. Yüksel, özellikle son yıllarda kripto piyasasının inanılmaz şekilde büyüdüğüne dikkati çekerek, birçok bilim insanının bu hususun problem yaratacağını daha önceden ifade ettiğini ve politika yapıcıları gerekli tedbirleri almaları konularında uyardıklarının altını çizdi. Uyarılara rağmen şu ana kadar herhangi bir tedbirin alınmadığını belirten Yüksel, bu durumun da ölü coinlerin sayılarının trajik bir şekilde artmasına yol açtığını belirtti. Yüksel, \"Özetle, kripto piyasasının kontrolsüzce büyümesi bu problemin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Burada en fazla eleştirdiğim konu ise insanların kısa sürede emek vermeden para kazanma isteğidir. Bu durum kripto paraların da bu amaçla kullanılmasına yol açmıştır. Netice itibarıyla, kripto paraların sayıları özellikle son yıllarda radikal bir şekilde artmıştır. Buna karşın, ölçüsüzce artan kripto paraların içerisinde finansal açıdan karlı olmayanların da sayısı artmıştır. Bunun sonucunda insanlar çok daha fazla kaybetmeye başlamışlardır.\" diye konuştu. Yüksel, kripto paraların finans sektörü için devrim niteliğinde bir gelişme olduğunun altını çizerek, kripto ürünlerin gelecekte de finans sektöründe çok önemli role sahip olacağını belirtti. Önemli olanın kripto paraların finans sektörüne getirdiği faydalara odaklanmak olduğunu anlatan Yüksel, \"Bu durum finans sektörünün daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede ülke ekonomileri de daha sağlam bir şekilde gelişebilecektir.\" dedi. Yüksel, kripto paraların spekülatif gelir kaynağı olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Diğer bir deyişle, kripto paralar düşük fiyattan alınıp yüksek fiyata satılarak kısa yoldan yüksek kar elde edilen araçlar olarak anlaşılmamalıdır. Bu durum insanların çok yüksek miktarlarda zarar etmelerine sebebiyet verebilir. Öte yandan, ölü coinlerin de artması bu ürünlerin imajını olumsuz yönde etkilemektedir. Kripto paraların insanların gözünde zarar edilen ürünler olarak görülmesi bu ürünlerin faydalarına da gölge düşürecektir.



Bu çerçevede, kripto paraların kontrolsüzce büyümesinin önüne geçilmelidir. Bu bağlamda, ülkelerin bu problemin çözümüne yönelik acilen önlemler almaları gerekmektedir.



Etkin bir denetim mekanizmasının oluşması bu sürecin daha başarılı bir şekilde yönetilebilmesine yardımcı olacaktır. Bu mekanizma ile her isteyen kripto para üretemeyecektir. Böylece, kalitesi düşük kripto ürünlerin ortaya çıkması engellenecektir. Bu durum da ileride ölü coinlerin meydana gelme ihtimalini azaltacaktır.\" Para yatıran bin pişman: Bin 700 kripto para yok oldu Son yıllarda popüler yatırım araçlarından biri haline dönüşen kripto paralarda büyük çöküş devam ederken yapılan bir araştırma ise söz konusu alanın ne kadar güvensiz olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyada şu anda 10 bin 272 adet aktif olarak kullanılan kripto para bulunurken, 1700'den fazla coinin ise piyasadan yok olduğu ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Kripto paralar haziran ayında şimdiye kadarki en büyük düşüşlerini yaşadı. Birim fiyatı yüzde 70’lik değer kaybıyla 20 bin doların altına düşen Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para biriminde dikkate değer kayıplar gördü. Uzmanlar ayı piyasasının süreceğini tahmin ederken, kripto paraların 5’te dördünün şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine kıyasla yüzde 90’dan fazla değer kaybettiği görüldü. Kimi analistler kripto borsalarında gerilemelerin dönemsel olduğunu ifade etse de genel olarak yaşanan “2022 kripto kışının\" öncekilere benzemediği belirtiliyor. Kripto para uzmanı Yusuf Numanoğlu, “Geride bıraktığımız 5 yılda kripto piyasasında çok sayıda yeni proje hayata geçirildi. Bu da yatırımcılığa ilgi duyan kripto topluluğunu hızla büyüttü. Statista verilerine göre 2013'te 66 kripto biriminden söz ediyorduk. Bugün ise CoinMarketCap verileri dolaşımdaki kripto para birimi sayısının 20 bini aştığını gösteriyor. Piyasadaki bu bolluk sebebiyle içinde bulunduğumuz kripto kışı öncekilere benzemiyor zira her 10 kripto para biriminden 9’unun yaşananlara dayanamayacağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda Terra ekosisteminin dolara sabitlenen kripto para birimi UST’nin değeri 1 doların altına inmiş ve bu para birimine bağlı olan Luna değerinin yaklaşık yüzde 99'unu yitirmişti. Bu kayıpların ardındaki nedenin merkez bankalarının sıkılaşma tedbirlerinin yanı sıra proje sayısındaki enflasyon olduğuna dikkat çeken Yusuf Numanoğlu, “Yeni projelere yatırım yapmak, treni yakalamak isteyen yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bank of America'nın güncel bir araştırması, bugün kripto para yatırımcısı olan 10 kişiden 9'unun önümüzdeki aylarda daha fazla kripto alacağını gösteriyor. Bir projeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların, yalnızca yükseliş olasılığının heyecanına kapılmaması gerekiyor. Kripto para, NFT ya da metaverse gibi alanlarda ortaya çıkan projelere yatırım kararı alırken projenin hangi alanda, ne gibi bir değer vaadi sunduğunu incelemek önem arz ediyor. Projelerin yol haritalarının, teknik dokümanlarının okunması, bu dokümanlara ne kadar sadık kalındığının tespit edilmesi, dolandırıcılık ya da piyasa koşulları gibi durumlardan kaynaklanan kayıplardan korunmaya yardımcı oluyor” diye konuştu. Blokzinciri tabanlı projelerin kimler tarafından yürütüldüğünün, toplulukla nasıl bir iletişim kurduğunun, yatırımcı ve partnerlerinin kim olduğunun ve sosyal medya hesaplarının nasıl kullanıldığının da projeye dair güveni etkileyebileceğini belirten Numanoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bakılması gereken bir diğer konu da proje arzının bölüşülme biçimi. Örneğin bir ekip, proje arzının yüzde 80’lik kısmını ekip üyelerine ayırıyorsa, projenin dolandırıcılık amacı taşıyabileceği daha en başından belli oluyor. Kripto piyasalarda büyük çöküş sürüyor: Beş paradan dördü neredeyse yok oldu Bitcoin'in en yüksek fiyatına göre yüzde 70 değer kaybetmesiyle başlayan “kripto kışı”, piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimlerinde yüzde 90'lara varan kayıplar görülmesiyle devam etti. Uzmanlar ise hâlihazırda 20 bini aşan kripto para birimlerinin yalnızca yüzde 10'unun hayatta kalacağını düşünüyor. BiP'te paylaş

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