Ekonomi Kripto para kumardan farksız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Kripto para kumardan farksız: Kripto para caiz mi? Kripto para helal mi?

Kripto para kumardan farksız

Dijital para ile kripto paralarına ayrı olduğunu söyleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, “Dijital para elimizdeki parayla aynı. Ancak kripto paralar kumardan farksız, o nedenle uzak durmakta fayda var” uyarısı yaptı.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, banka tarafından düzenlenen İş’le Buluşmalar Toplantısı’nda kripto paralarla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Dijital paralar ve kripto paraların ayrı kategorilerde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Aran, “Öncelikle herkesi uyarmak gerekiyor. Dijital paralar, kripto paralardan çok farklı. Merkez Bankası’nın üzerinde çalıştığı TL karşılığı dijital para elimizdeki parayla aynı. Ancak kripto paralara değer katmak isteyenler, sanki kendi lehlerine durummuş gibi bir eğilim içindeler. Uzak durmakta, temkinli olmakta fayda var. Kumardan farksız kripto paralar.” Teknolojiyi icat edenin de yönetinin de insan olduğuna işaret eden Aran, “O nedenle insan kendi icat ettiği bir şeye yenik düşmemeli” uyarısı yaptı.

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Görünmez bankacılığa gidiş

  • Dijital paraların kayıt dışılığın azaltılmasında da önemli olduğuna işaret eden Hakan Aran, “Bu paranın başarılı olması için mobil penetrasyonun çok yüksek olması en önemli avantajımız. Geleceğin bankacılığında fiziksel paranın olmadığı, ihracatın da ithalatın da bunun üzerinden, insansız, otomatik yapılabildiği sistemler olacak. Bankalar araya giren değil, sistemleri işleten bir gelecek olacak. Görünmez bankacılığın geleceğin modeli olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Aran, banka olarak yapay zekadan yararlanarak dijitalleşme konusunda önü olacaklarını, hali hazırda müşteri sayılarının 20 milyonun üzerinde olduğunun altını çizdi.

ATIL UÇAKLAR İHRACATA ÇALIŞTI

Hakan Aran, banka olarak yapay zekadan yararlanarak dijitalleşme konusunda önü olacaklarını, hali hazırda müşteri sayılarının 20 milyonun üzerinde olduğunun altını çizdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, mart ayında ihracat rakamlarında güzel sürpriz beklediklerini açıklayarak, “Çok güzel müthiş bir rakam çıkacak” dedi. Göreve geldiklerinde 63 bin olan ihracatının 100 bini aştığını, her ay en az 1.500 yeni ihracatçıyı bu aileye kazandırdıklarını açıklayan Gülle, salgın sürecinde gümrüklerde temassız ihracata geçildiğini ve bu süreçte atıl durumdaki uçakların ihracat için kullanıldığını bildirdi.

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PAS GEÇİŞ SÜRPRİZ OLMAZ

İzlem Erdem
  • İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürü ve Baş Ekonomisti İzlem Erdem, “Merkez Bankası enflasyon beklentisindeki iyileşmeyi iyi bir iletişimle anlatabilirse toplantıyı faiz artırmadan geçmesi sürpriz olmayacak benim için” dedi. Enflasyonun esas sorun olduğunu, ancak büyümenin önceliklendirildiği için geri planda kaldığına işaret eden Erdem, “Geçen senenin koşulları büyüme politikalarını öne çıkardı. Şu anda enflasyonda yukarı yönlü baskı var. Gıda enflasyonu yüzde 18, ulaştırma yüzde 22-23 seviyelerinde. Bunu aşağı çekmemiz gerekiyor. Enflasyonda katılık devam edecek, beklentimiz nisanda tepe yapacak, yıl sonu yüzde 11 bandına gerileyeceğini düşünüyoruz” dedi.
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