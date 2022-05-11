Kripto para piyasasında deprem: Hepsi çakıldı

Son dönemde gündeme sıkça gelen kripto para piyasaları büyük düşüş yaşamakta. Sosyal medyada grafikler, teknik analizler ve tavsiyelerde bulunan uzmanlar nedeniyle birçok yatırımcı ellerindeki varlıkları kaybetti. Bitcoin ve Ethereum gibi birçok kripto para biriminin popüler olmasının ardından çok fazla yatırım toplamış ve büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı.

Ancak FED'in faiz artırımından sonra yaşanan Kripto para piyasalarındaki deprem devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 30 bin doların altına sarktı ve 10 ayın dip seviyesini gördü. Tarihi zirvelerinden oldukça uzaklaşan kripto paralarda korku iklimi had safhaya ulaştı.

Bitcoin’le birlikte Ethereum, Ripple, Solana, Dogecoin, Shiba Inu ve sabitkoin gibi kripto para birimleri de dev kayıplar yaşadı.



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SABİTKOİN ÇAKILDI

Tüm bu düşüşlerle birlikte kripto piyasasının gündemindeki sabitkoin de çakıldı.

Son günlerde kripto para piyasasındaki fiyatlamalara da etki eden TerraUSD 35 sente kadar geriledi.

Kripto para piyasalarında sabitkoinlere yönelik endişe, TerraUSD'nin sert düşüşüyle canlandı. TerraUSD'nin değeri 35 sente kadar geriledi.

Sabitkoinde yaşanan düşüşle birlikte piyasada hacimler de endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

En büyük kripto Borsalarından Coinbase, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre toplam işlem hacminde düşüş yaşanacağı tahmininde bulundu.

Şirketin hisseleri ilk çeyrekte 1,17 milyar dolar hasılat ile beklentilerin altında kalması sonucu %16 geriledi. Hacimlerin düşüşünde Bitcoin’de yaşanan sert fiyat gerilemesi etkili oluyor.



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Kripto para piyasasındaki düşüşün nedeni ne

Fed’in faizi 50 baz puan artırmasının ardından kısa süreli küçük yükseliş hareketiyle cesaret kazanan yatırımlar bir anda ters hareketle paralarını kaybetmeye başladı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Haziran ve Temmuz’da faiz artırımlarına devam edileceğini, Fed’in bilançosunu Haziran ayından itibaren daraltmaya başlayacağını açıklaması kripto paralarda buhrana yol açtı.

Kripto para piyasasındaki düşüşün ana sebebi olarak Fed’i öne çıkaran uzmanlar Fed’in bilanço daraltacağını artık daha yüksek sesle söylemeye başlaması, piyasalardaki aşağı yönlü harekete neden olan birincil neden olarak açıkladı.



Kripto piyasasında hacim endişesi

Kripto para piyasasında varlıkların değerleri gerilerken, piyasadaki işlem hacimlerinin de gerilediği görülüyor.

Fed’in sıkılaştırma süreciyle serbest düşüşe geçen kripto para birimlerinde bu kez hacim endişesi yaşanıyor.

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En büyük kripto borsalarından Coinbase, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre toplam işlem hacminde düşüş yaşanacağı tahmininde bulundu.

Şirketin hisseleri ilk çeyrekte 1,17 milyar dolar hasılat ile beklentilerin altında kalması sonucu %16 geriledi. Hacimlerin düşüşünde Bitcoin’de yaşanan sert fiyat gerilemesi etkili oluyor.

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