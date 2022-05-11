Ekonomi Kripto para piyasasında deprem Hepsi çakıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kripto para piyasasında deprem: Hepsi çakıldı

Kripto para piyasasındaki sert düşüş devam ediyor. Bitcoin, ethereum ve sabitkoin gibi birçok kripto paranın içerisinde bulunduğu bu piyasalardaki düşüşün ardından piyasaları yakından takip eden vatandaşlar kripto para piyasalarındaki düşüşün neden olduğu ve bu düşüşün ne kadar daha süreceği ile ilgili araştırma yapmakta. Peki, Kripto para neden düşüyor? Kripto paradaki düşüşün nedeni ne? Kripto paradaki düşüş devam edecek mi? Ayrıntılar haberimizde...

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Kripto para neden düşüyor? Kripto paradaki düşüşün nedeni ne, ne kadar sürecek? Bitcoin neden düşüyor? Coinler neden düşüyor?
Kripto para piyasasında deprem: Hepsi çakıldı

Son dönemde gündeme sıkça gelen kripto para piyasaları büyük düşüş yaşamakta. Sosyal medyada grafikler, teknik analizler ve tavsiyelerde bulunan uzmanlar nedeniyle birçok yatırımcı ellerindeki varlıkları kaybetti. Bitcoin ve Ethereum gibi birçok kripto para biriminin popüler olmasının ardından çok fazla yatırım toplamış ve büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı.

Ancak FED'in faiz artırımından sonra yaşanan Kripto para piyasalarındaki deprem devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 30 bin doların altına sarktı ve 10 ayın dip seviyesini gördü. Tarihi zirvelerinden oldukça uzaklaşan kripto paralarda korku iklimi had safhaya ulaştı.

Bitcoin’le birlikte Ethereum, Ripple, Solana, Dogecoin, Shiba Inu ve sabitkoin gibi kripto para birimleri de dev kayıplar yaşadı.

SABİTKOİN ÇAKILDI

Tüm bu düşüşlerle birlikte kripto piyasasının gündemindeki sabitkoin de çakıldı.

Son günlerde kripto para piyasasındaki fiyatlamalara da etki eden TerraUSD 35 sente kadar geriledi.

Kripto para piyasalarında sabitkoinlere yönelik endişe, TerraUSD'nin sert düşüşüyle canlandı. TerraUSD'nin değeri 35 sente kadar geriledi.

Sabitkoinde yaşanan düşüşle birlikte piyasada hacimler de endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

En büyük kripto Borsalarından Coinbase, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre toplam işlem hacminde düşüş yaşanacağı tahmininde bulundu.

Şirketin hisseleri ilk çeyrekte 1,17 milyar dolar hasılat ile beklentilerin altında kalması sonucu %16 geriledi. Hacimlerin düşüşünde Bitcoin’de yaşanan sert fiyat gerilemesi etkili oluyor.

Kripto para piyasasındaki düşüşün nedeni ne

Fed’in faizi 50 baz puan artırmasının ardından kısa süreli küçük yükseliş hareketiyle cesaret kazanan yatırımlar bir anda ters hareketle paralarını kaybetmeye başladı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Haziran ve Temmuz’da faiz artırımlarına devam edileceğini, Fed’in bilançosunu Haziran ayından itibaren daraltmaya başlayacağını açıklaması kripto paralarda buhrana yol açtı.

Kripto para piyasasındaki düşüşün ana sebebi olarak Fed’i öne çıkaran uzmanlar Fed’in bilanço daraltacağını artık daha yüksek sesle söylemeye başlaması, piyasalardaki aşağı yönlü harekete neden olan birincil neden olarak açıkladı.

Kripto piyasasında hacim endişesi

Kripto para piyasasında varlıkların değerleri gerilerken, piyasadaki işlem hacimlerinin de gerilediği görülüyor.

Fed’in sıkılaştırma süreciyle serbest düşüşe geçen kripto para birimlerinde bu kez hacim endişesi yaşanıyor.

En büyük kripto borsalarından Coinbase, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre toplam işlem hacminde düşüş yaşanacağı tahmininde bulundu.

Şirketin hisseleri ilk çeyrekte 1,17 milyar dolar hasılat ile beklentilerin altında kalması sonucu %16 geriledi. Hacimlerin düşüşünde Bitcoin’de yaşanan sert fiyat gerilemesi etkili oluyor.

Kripto paralar çakıldı: 16 saatte 122 milyar dolar buhar oldu
EKONOMİ
Kripto paralar çakıldı: 16 saatte 122 milyar dolar buhar oldu

Kripto para piyasaları tepetaklak oldu
EKONOMİ
Kripto para piyasaları tepetaklak oldu

Kripto paralar çakıldı: Bitcoin çöküşte, bir ayda 470 milyar dolar eridi
FOTOĞRAF 8
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Kripto para birimleri ocak ayında oldukça kötü bir performans sergiledi. Sermaye değeri bakımından piyasanın lideri Bitcoin, ocak ayının 15 gününde primli seyretti. Genel olarak hacimsiz yükselişlere sahne olan Bitcoin, ocak ayının son günlerinde yönünü yukarı çevirse de yüzde 16.78 oranında değer kaybı yaşadı.<br><br>
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Son günlerde yükseliş trendine girerek 38 bin doların üzerinde tutunmaya çalışan lider kripto para birimi Bitcoin, son 4 yılın en kötü ocak ayını geçirdi.<br><br>
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Bitcoin bugün 38 bin dolar seviyesinin üzerinde düzeltme hareketlerine sahne oluyor. Bu gelişmeyle birlikte 10 Kasım’da 69 bin dolar ile tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, tarihi zirvenin yüzde 44 altında işlem görüyor.<br><br>
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ETHEREUM DA SERT DÜŞTÜ<br><br>Bitcoin’in ardından en yüksek sermaye değerine sahip ikinci dijital varlık olan Ethereum, ocak ayında yüzde 26.9 oranında değer kaybetti. 2 bin 159 dolara kadar geri çekildikten sonra Ethereum son günlerde toparlanma kaydederek 2 bin 700 dolar civarında hareket ediyor.
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470 MİLYAR DOLAR ERİDİ<br><br>Kripto paraların toplam piyasa değeri ocak ayına 2.19 trilyon dolar seviyesinden 1.72 trilyon dolara geri çekilerek yüzde 21 oranında gerileme kaydetti. Bu gelişmeyle birlikte kripto paraların toplam sermaye değeri 1 ayda 470 milyar dolar eridi.<br><br>
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KRİPTO PARA NEDEN DÜŞÜYOR?<br><br><br>Kripto para piyasaları 2022 yılının ilk günlerinde de düşüşüne devam ediyor. Bu düşüşe neden olan faktörler ise Çin'in kripto paralara karşı sert tutum sergilemesi, İran'ınenerji ihtiyacı nedeniyle bir süreliğine kripto para madenciliğini yasaklaması, AB ülkelerinin başlattığı regülasyon çalışmaları gösterilebilir.
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Kripto paralar çakıldı: Bitcoin çöküşte, bir ayda 470 milyar dolar eridi
Kripto para piyasası büyük bir çöküş yaşıyor. Bitcoin hiç bu kadar düşmemişti, dört yılın dibini gördü. Kripto paralarda deprem etkisi oluşturan düşüş sonrası Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinlerin ne yönde hareket edeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Kripto varlıkların atası Bitcoin ilk sıradaki yerini Ethereum'a bırakacak mı? İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ve diğer altcoinlerdeki son durum...


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