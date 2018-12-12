Kripto para piyasa hacmi 110 milyar doların altında

60 milyar 168 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin 3 bin 454 dolardan işlem görüyor.

Hollanda Merkez Bankası, kara para aklama eylemlerinin önüne geçmek amacıyla kripto şirketlerine, işlemlerini sürdürmek için lisans alma zorunluluğu getirmeyi değerlendiriyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre Merkez Bankası, kripto para birimleri aracılığıyla gerçekleştirilen kara para aklama ve terör finansmanı eylemlerini kısıtlamayı amaçlarken, şirketlerin lisans alabilmek için olağandışı işlemleri bildirmeleri ve müşterilerinin kim olduklarını bilmeleri gerekiyor. Merkez Bankası ayrıca, söz konusu regülasyonun, kripto para birimlerinin merkezsizleştirilmiş ve anonim doğası sebebiyle yasal olmayan eylemler için kullanılması sebebiyle gerekli olduğunu ekledi.

Gelişmelerin ardından 60 milyar 168 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.07'lik bir düşüşle 3 bin 454 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 55'ini oluşturdu.

Toplam 2 bin 69 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen genel düşüş eğilimine yüzde 4.14 ile Stellar öncülük ederken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise 78'i düştü. En büyük 100 arasından yüzde 49.13 ile en çok 54'üncü sıradaki DEX artarken, yüzde 37.40 ile de en çok 7'1inci sıradaki WAX geriledi.

Genel düşüşün etkisiyle piyasa hacmi 109 milyar 353 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 13 milyar 40 milyon dolar olarak hesaplandı.

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