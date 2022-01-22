Kripto para piyasasında deprem: Değer kaybının 500 milyar doları aştığı belirtiliyor

Kripto para piyasalarında deprem etkisi devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere önemli kripto para birimlerinde kayıplar gittikçe derinleşiyor.

2021 yılının ikinci yarısında yakaladığı yükseliş trendi ile Kasım ayında 69 bin dolar düzeyini görerek rekor kıran Bitcoin, Aralık ayında tarihi zirvesinden yüzde 20'in üzerinde uzaklaşarak teknik olarak ayı piyasasına girdi.

Son yaşanan düşüşle beraber Bitcoin, 35 bin dolar bandına çekilerek yaklaşık yüzde 48 değer kaybına uğradı. Kripto para piyasasında kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiği vurgulanırken, sosyal medyada yer alan sahte hesaplardan 'Tavsiye' adı altında dolandırıcılıklara dikkat edilmesi gerekildiği sık sık ifade ediliyor.

BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR İÇİN DÜŞÜŞ HIZ KESMİYOR

Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası Fed' tutanaklarının yayımlanmasının ardından 42.500 dolar düzeyine kadar çekilen Bitcoin, zaman zaman toparlanma emareleri gösterse de yükselişler sınırlı kaldı. Perşembe akşam saatlerinde 43.500 dolar bandında seyreden Bitcoin, özellikle Cuma gününe girilmesiyle sert düşüş göstererek yüzde 12'nin üzerinde değer kaybına uğradı ve 38 bin dolara kadar çekildi.

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BİTCOİN'DE KAYIP YÜZDE 50'YE YAKLAŞTI

Dünkü sert düşüşün ardından, önceden girilmiş alım emirlerinin çalışmasıyla beraber Bitcoin'de zaman zaman tepki alımları görülse de düşüş, bu gece yarısı daha da sertleşti. Nitekim Bitcoin, 35.440 dolar düzeyine kadar gerileyerek, yaklaşık yüzde 8 daha değer kaybına uğradı. Bununla beraber tarihi zirve seviyesi dikkate alındığında Bitcoin'deki kayıp yüzde 48'i aşmış oldu.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalardaki enflasyon riskleri, Fed’in faiz artırım hamlesini gerçekleştirecek olması, Rusya-Ukrayna-ABD arasındaki jeopolitik gerilim, ABD borsalarındaki sert düşüşün ikinci güne taşınması, kripto paralara karşı gelen madencilik yasakları, artan enerji fiyatları nedeniyle kripto para madencilik faaliyetlerinin yavaşlaması, altın fiyatlarının güç kazanması gibi birçok etken kripto paraların düşmesine neden oldu.

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BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR ARALIK AYINDAN BERİ AYI PİYASASINDA

2021 yılının ikinci yarısında yakaladığı yükseliş trendi ile 10 Kasım tarihinde 69 bin dolar düzeyinde tarihi zirvesini gören Bitcoin, bu seviyenin görülmesinin ardından düşüş trendi içerisine girdi. Önce 60 bin dolar bandında tutunma mücadelesi veren Bitcoin bu psikolojik bantta tutunamadı. Daha sonra 55 bin doların da altını görerek Aralık ayının başında teknik olarak ayı piyasasına girdi.

AYI PİYASASI NEDİR?

Teknik olarak değerlendirildiğinde tepe noktası 69 bin dolarda bulunan Bitcoin'in yüzde 20 düşük olduğu nokta 55.200 dolar seviyesi olarak öne çıktı. Yine teknik analistlere göre, tepe noktasından yüzde 20'lik gerileme olması ve fiyatların bu düzeyin altında düşüş göstermesi durumunda herhangi bir varlık fiyatında 'Ayı piyasası'ndan söz edilebilir.

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Analistler Ayı piyasası kavramını, genellikle piyasaların karamsar olduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi durumlarda da kullanıyor.

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