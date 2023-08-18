|
Ekonomi

Kripto paralara Elon Musk darbesi: Kayıp yüzde 18'i buldu

Kripto para birimi Bitcoin, son zamanların en sert düşüşlerinden birini daha yaşadı. Yüzde 9'a kadar değer kaybı yaşayan bitcoin 26 bin dolar bandına geriledi. Bitcoin'in yanı sıra Ripple'de yüzde 18, Dogecoin ise yüzde 11 kayıp ortaya çıktı. Kripto paralardaki keskin düşüş Musk'ın şirketi SpaceX'in 2021'den bu yana 373 milyon doların üzerinde Bitcoin sattığının ortaya çıkmasının ardından yaşandı.

10:49 . 18/08/2023 Cuma
Diğer
Elon Musk

Elon Musk

Kripto para birimi Bitcoin, dün akşam keskin bir düştü yaşadı ve yüzde 9'a kadar düşerek 26 bin doların biraz üzerinde işlem gördü.


Kripto para birimi en son yüzde 8'den fazla bir düşüşü yansıtan 26 bin 593,68 dolardan işlem gördü.

Bitcoin'deki düşüş, Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX'in 2022 ve 2021'de Bitcoin varlıklarının değerini toplam 373 milyon dolar olarak kaydettiğini ve uzay yolculuğu şirketinin sattığını bildirmesinden birkaç saat sonra geldi.


ETHEREUM DA GERİLİYOR

Ethereum da yüzde 8'e yakın düşüşle 1667 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1550 dolar, en yüksek de 1803 dolar seviyesi görüldü.


RIPPLE YÜZDE 18 DÜŞTÜ

Davalarla uğraşan Ripple da sert etkilendi. Ripple yüzde 18 oranında düşüşle 0.48 dolar seviyesinde bulunuyor. Ripple gün içinde en düşük 0,4226 dolar, en yüksek de 0,5939 dolar seviyesini gördü.


DOGECOIN'DE YÜZDE 11 DÜŞÜŞ

Dogecoin de sert düşüşten nasibini aldı. Dogecoin yüzde 11 oranında düşüşle 0,06084 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 0,05560 dolar, en yüksek de 0,06830 dolar seviyesini gördü.




#Bitcoin
#Elon Musk
#Ribble
#Dogecoin
#Kripto para
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 136. randevu