Kripto paralara Elon Musk darbesi: Kayıp yüzde 18'i buldu

Kripto para birimi Bitcoin, dün akşam keskin bir düştü yaşadı ve yüzde 9'a kadar düşerek 26 bin doların biraz üzerinde işlem gördü.





Kripto para birimi en son yüzde 8'den fazla bir düşüşü yansıtan 26 bin 593,68 dolardan işlem gördü.





Bitcoin'deki düşüş, Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX'in 2022 ve 2021'de Bitcoin varlıklarının değerini toplam 373 milyon dolar olarak kaydettiğini ve uzay yolculuğu şirketinin sattığını bildirmesinden birkaç saat sonra geldi.





ETHEREUM DA GERİLİYOR





Ethereum da yüzde 8'e yakın düşüşle 1667 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1550 dolar, en yüksek de 1803 dolar seviyesi görüldü.





RIPPLE YÜZDE 18 DÜŞTÜ





Davalarla uğraşan Ripple da sert etkilendi. Ripple yüzde 18 oranında düşüşle 0.48 dolar seviyesinde bulunuyor. Ripple gün içinde en düşük 0,4226 dolar, en yüksek de 0,5939 dolar seviyesini gördü.





DOGECOIN'DE YÜZDE 11 DÜŞÜŞ





Dogecoin de sert düşüşten nasibini aldı. Dogecoin yüzde 11 oranında düşüşle 0,06084 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 0,05560 dolar, en yüksek de 0,06830 dolar seviyesini gördü.











