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Ekonomi Kripto paralarda toplam hacim yeniden 2 trilyon doları aştı
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Kripto paralarda toplam piyasa hacmi yeniden 2 trilyon doları aştı

Kripto paralarda toplam hacim yeniden 2 trilyon doları aştı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı madencilerin hesaplama gücünü ifade eden hash oranlarındaki geri çekilme ve kısa pozisyonların artması gibi nedenlerle sert düşüş yaşayıp yeniden 55,000 doların üzerine çıkarken, kripto paraların 2.0 trilyon doların altına gerileyen tüm piyasalardaki toplam hacmi de genel toparlanma ile yeniden bu düzeyine üzerine yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Kripto paralarda toplam piyasa hacmi yeniden 2 trilyon doları aştı
Foto/arşiv

Son 24 saat içinde 53,448.05 ve 57,062.15 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.85 artışla 55,641.85 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 12.83 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 16 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 36.16 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 10.25 artışla 2,308.01 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 1.34 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 266.35 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 21.22 artışla 590.90 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 5.05 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 90.58 milyar dolara yükseldi.
Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2 trilyon 43.31 milyar dolar ile yeniden 2.0 trilyon doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen alımlar ve toparlanmanın etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca sekiz birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,405 kripto para biriminin işlem gördüğü 367 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 50.7'sini Bitcoin, yüzde 13'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 215 milyar dolar düzeyindeydi.

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