Kripto paralarla ilgili önemli düzenleme: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan vatandaşların kripto para ile ilgili işlemlerde çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

CNN Türk yayınında soruları yanıtlayan Bakan Elvan, kripto varlıklara yönelik ilginin Türkiye ve dünyada Covid-19 süreciyle birlikte ciddi oranda arttığına dikkati çekerken, tüm dünyanın bu konuda nasıl düzenlemeler yapılması gerektiği konusunda çalıştığını söyledi.

Bu konunun, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı konusunda alınacak önlemler ile tüketicinin korunması konusu olmak üzere iki boyutu olduğunu aktaran Elvan, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde kara para ve terörizmin finansmanı konusunda çalışma yapan Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) bu platformlara yönelik tedbir alınmasını istediğini bildirdi.

REKLAM

KANUN TEKLİFİHAZIRLANACAK

Elvan, bu platformların denetlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtirken, "Bizim de taslak bir çalışmamız var şu anda, bir kanun teklifi olacak muhtemelen. Arkadaşlarımız çalıştılar, biz gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu.

MASAK'A BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Merkez Bankasının da bu konudaki düzenleme yaptığını anımsatan Elvan, Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) da bu platformları denetleme yetkisi verdiklerini kaydetti. Elvan, bu yetki çerçevesinde bir rehber hazırladıklarını anlatırken, "Bu platformların uyması gereken kuralları belirledik. Uymadıkları halde nasıl bir yaptırımla, ne kadarlık bir cezayla karşı karşıya kalacaklarını ortaya koyduk. Bu platformlar mutlaka alım satım işlemleri yapanların bilgilerini MASAK ile paylaşacak. MASAK'ın her türlü, bu platformlar üzerinde denetim yetkisi var. Bu platformları, şüpheli alım satım işlemi yapan müşterilerini bildirmeleri ile yükümlü kıldık. 10 bin liranın üzerinde işlem yapanları MASAK'a bildirme zorunluluğu getirdik." dedi.

REKLAM

OYNAT 00:47 Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ertelendi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri hususunda son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Elvan, 'Kovid-19 sürecinde 206 milyar liralık Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ertelendi. Bu tutar yıl sonunda 219 milyar lira olacak' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"ÖZELLİKLE VERGİLENDİRME KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Bunların dışında da konunun SPK, BDDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı gibi kurumları ilgilendiren boyutları olduğuna işaret eden Elvan, şu bilgileri verdi:

"Bakan yardımcımız başkanlığında, iki aydır bu konu üzerine çalışıyoruz. Neticesinde biz bir taslak çalışması yaptık. Tam anlamıyla olgunlaşmadığı için detaya girmek istemiyorum. Ama kripto varlık çeşitlerinin tanımlanması, bu yasal düzenleme içerisinde ilk önce yapmamız gereken şey. Bunun dışında kripto varlıkla ilgili platformların yükümlülükleri neler olacak? Bunların ortaya konması gerekiyor. Bu platformların uyması gereken ilkeler esaslar nelerdir? Bu platformların müşterilere karşı sorumlulukları ne olacak? Bunların ortaya konması gerekiyor. Arkadaşlarımız bu çalışmaların hepsini yaptılar, bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, uygun görmesi halinde de bu noktada adımımızı atacağız. Gelir İdaresi tarafında da özellikle vergilendirme konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Dünyadaki uygulamalar nelerdir, ne tür bir yapı var? Bunları yaparken ilgili taraflarla mutlaka konuşulması gerekiyor ki, arkadaşlarımız konuşuyorlar. Bu alanların tamamı, tüm dünyada çalışılan alanlar."

REKLAM

Bakan Elvan, bu konuda çok hızlı ilerlemenin doğru olmadığını, temkinli olmak gerektiğini belirtirken, "Bizim 'bu yasaklansın' gibi bir yaklaşımımız kesinlikle yok. Bu alanda alım satım yapan insanların da kötü niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Vatandaşlarımızın mutlaka ihtiyatlı, dikkatli olması gerekiyor, kendilerini, yaşamlarını, gelirlerini riske atabilecek bir girişimde bulunmamaları lazım." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Bakan Elvan pandemi döneminde verilen destek miktarını açıkladı: Harcamalar 133,7 milyar lirayı geçti