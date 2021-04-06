Ekonomi Kripto parada yeni rekor İki trilyon doları aştı
DÜNYA EKONOMİSİ

​Kripto paranın piyasa değeri iki trilyon doları aşarak rekor kırdı

Kripto parada yeni rekor: İki trilyon doları aştı

Son dönemde artış trendine giren kripto para dünyasından yeni bir rekor haberi geldi. Yatırımcıların gözdesi haline gelen kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doları aştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kripto paranın piyasa değeri iki trilyon doları aşarak rekor kırdı
Foto/arşiv

Kripto para piyasası tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasanın değeri 2 trilyon doları aştı.

Bu rekor sonrası kripto paraların piyasa değeri Suudi Arabistan merkezli petrol devi Aramco'nun piyasa değerini geride bırakırken, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple ile ise aynı seviyeye ulaştı.

Kripto para piyasasının değeri bu yılın ocak ayında 1 trilyon doları aşmıştı.

Kripto para dünyasında en değerli para 59 bin dolar bandındaki Bitcoin olmaya devam ederken, Ethereum 2000 doların üzerindeki yerini koruyor.

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