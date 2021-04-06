Kripto parada yeni rekor: İki trilyon doları aştı

Kripto para piyasası tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasanın değeri 2 trilyon doları aştı.

Bu rekor sonrası kripto paraların piyasa değeri Suudi Arabistan merkezli petrol devi Aramco'nun piyasa değerini geride bırakırken, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple ile ise aynı seviyeye ulaştı.

Kripto para piyasasının değeri bu yılın ocak ayında 1 trilyon doları aşmıştı.

Kripto para dünyasında en değerli para 59 bin dolar bandındaki Bitcoin olmaya devam ederken, Ethereum 2000 doların üzerindeki yerini koruyor.

EKONOMİ Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması