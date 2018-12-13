Kritik karar öncesi dolar güne nasıl başladı?

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı.
PPK faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Merkez'in yılın son PPK toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,3500 liradan, avro 6,0900 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3480 liradan alınan dolar, 5,3500 liradan satılıyor. 6,0880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0900 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3520 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0810 lira olmuştu.