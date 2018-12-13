Ekonomi Kritik karar öncesi dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar faiz kararı öncesi sakin - 13 Aralık 2018 dolar ve euro fiyatları

Kritik karar öncesi dolar güne nasıl başladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi piyasalar güne sakin başladı. Dolar/TL yeni güne 5.35 seviyesinden, Euro/TL ise 6.09 civarında başladı.

Yeni Şafak
13 Aralık 2018 dolar ve euro fiyatları
13 Aralık 2018 dolar ve euro fiyatları

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı.

PPK faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Merkez'in yılın son PPK toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3500 liradan, avro 6,0900 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3480 liradan alınan dolar, 5,3500 liradan satılıyor. 6,0880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0900 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3520 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0810 lira olmuştu.

Şirket borcuna 'esas’tan çözüm
EKONOMİ
Şirket borcuna 'esas’tan çözüm

/**/
Ankara Valiliği:7 kişi hayatını kaybetti

Ankara Valiliği:7 kişi hayatını kaybetti

Yüksek Hızlı Tren kazasında 3'ü ağır 46 yaralı var.
Ankara'da hızlı tren kazası

Ankara'da hızlı tren kazası

YHT kılavuz lokomotifle çarpıştı, iki vagon devrildi.
Masadaki iki rakam

Masadaki iki rakam

​Asgari ücrette ikinci toplantı bugün yapılacak.
CHP'liler isyanda

CHP'liler isyanda

İYİ Parti adayının destekleneceğini duyan partililer ayaklandı.
Veliler sakın inanmayın

Veliler sakın inanmayın

​Sahte hesaptan yapılan açıklama Ankara'yı hareketlendirdi.
ABD teröristleri kollamaya çalışıyor

ABD teröristleri kollamaya çalışıyor

Fırat'ın doğusuna operasyon öncesi kızdıracak açıklama.
14 bin kişilik ordu hazırlayın

14 bin kişilik ordu hazırlayın

​TSK, 3 gün önce Özgür Suriye Ordusu idarecilerine talimat verdi.
MİT hedefte

MİT hedefte

​Sözde gazetecilik merkezi 'Correctiv' MİT'i hedef aldı.

Türkiye UzayAjansı kuruldu

Türkiye UzayAjansı kuruldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmen kuruldu.

Münbiç biterseRakka yolu açılır

Münbiç biterseRakka yolu açılır

​Rakka, Türkiye'nin harekatını bekliyor.
Bıraktığı yerden devam ediyor

Bıraktığı yerden devam ediyor

Takımı kaybetti ama Cengiz yine attı.
Uyuyun para verelim

Uyuyun para verelim

Japon şirketten çalışanları için ilginç yöntem.
Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

​ABD, Çin'e topyekun savaş ilanı.
Cinayettenveliaht sorumlu

Cinayettenveliaht sorumlu

​ABD'den sürpriz Kaşıkçı açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.