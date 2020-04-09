Ekonomi Kritik toplantı öncesi petrol fiyatları yükseldi
DÜNYA EKONOMİSİ

Kritik toplantı öncesi petrol fiyatları yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC Grubu'nun bugün yapacağı toplantı öncesinde petrolün varil fiyatı yüzde 4'ün üzerinde artışla 34 doları aştı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kritik toplantıya doğru, Brent petrolün Haziran teslimi fiyatları yüzde 4.29 artışla 34.25 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 6.54 artışla 26.73 dolara yükseldi.

ABD'nin üretim kesintisine katılmadaki isteksizliğiyle bu zamana kadar sekteye uğrayan en büyük petrol üretim kısıntısı üzerine anlaşma sağlamak için bugün toplanacaklar.

Küresel petrol talebi, tecrit önlemleri nedeniyle uçuşların durdurulması, araç kullanımının düşmesi ve ekonomik faaliyetlerin azalmasının ardından yüzde 30'a varan oranda daraldı.

Ham petrol fiyatları pek çok üreticinin üretim maliyetinin altına indi.

ABD'de fiyatların düşmesi sebebiyle petrol üretiminin doğal olarak azalmasının üretim kesintisi sayılıp sayılamayacağı sorulduğunda Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Bunlar tamamen farklı tür kesintiler. Talepteki genel düşüşü küresel piyasalarda istikrarı sağlamak için yapılan kesintilerle kıyaslıyorsunuz. Bunlar farklı konseptler ve eşit sayılamazlar" diye konuştu.

Bakan açıkladı: Fatih sondaj gemisinin yeni durağı Karadeniz olacak
EKONOMİ
Bakan açıkladı: Fatih sondaj gemisinin yeni durağı Karadeniz olacak
Abone Ol Google News
Yerli ilaç firması açıkladı

Yerli ilaç firması açıkladı

​Koronavirüs ilacı yoğun bakım hastaları için özel üretildi.
İstanbulda maske dağıtımı başladı

İstanbul'da maske dağıtımı başladı

​SMS'le gelen kodunu veren, maskesini alacak.
Savaşa çıplak elle gönderildiler

'Savaşa çıplak elle gönderildiler'

​İtalya'da 107 doktor hayatını kaybetti.
Issız boğaz

Issız boğaz

​Hava temizlendi, boğazın da rengi değişti...
Fransızın gözünden Türkiye

Fransızın gözünden Türkiye

​Burada maskemiz var, Fransa ve Belçika'da hiçbir şey yok.
Bıraksalar şimdi göreve dönerim

Bıraksalar şimdi göreve dönerim

​Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı.
Dayanışmamızı perçinleyecek

Dayanışmamızı perçinleyecek

Erdoğan, Türk Konseyi Başkanlar Toplantısında konuştu.
Sözünü tuttu

Sözünü tuttu

​Arda Turan elinde maskelerle sokağa indi.
Bu sefer <br>kötü örnek oldu

Bu sefer
kötü örnek oldu

​Ronaldo'nun ortaya çıkan görüntüleri tepki çekti.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

​Ev sahibi ve kiracıların dikkatine: Bu dönemde zam yapılabilir mi?
Durdu Amca'ya<br>doğum günü sürprizi

Durdu Amca'ya
doğum günü sürprizi

​Belediyeler büyüklerin gönüllerini alıyor.
Yüz yıl önceki gibi...

Yüz yıl önceki gibi...

ABD'de ölüler yine toplu mezar adasına gömülüyor!
İngiltere'ye de yetiştik

İngiltere'ye de yetiştik

'Koca Yusuf' yine dolu gitti...
Atık sulardan <br>görülecek!

Atık sulardan
görülecek!

​ABD'de yeni bir araştırma yayınlandı.
Güneşi gören<br>parka koştu

Güneşi gören
parka koştu

​Polis tek tek konuşup evlerine gönderiyor, yine geliyorlar.
Kırbaç, sopa, silah...

Kırbaç, sopa, silah...

​Afrika'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara şiddet.
Yıllık izin ısrarı<br>mahkemede bitebilir

Yıllık izin ısrarı
mahkemede bitebilir

​Avans yıllık izin uygulaması tartışmaya açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.