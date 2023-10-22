|
Ekonomi

Kruvaziyer yolcu sayısı bir milyonu aştı

Türkiye'deki limanları ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,1 artarak 1 milyon 97 bin 175'e ulaştı.

12:19 . 22/10/2023 Pazar
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, kruvaziyer turları turizm sektörünün gözdesi olmayı sürdürüyor.


Bu kapsamda, ocak-eylül döneminde, ülkedeki limanları ziyaret eden kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,5 artarak 752'den 876'ya çıktı. Aynı dönemde bu gemilerle seyahat eden yolcu sayısı da yüzde 54,1 yükselerek, 711 bin 813'ten 1 milyon 97 bin 175'e ulaştı.


Limanlara göre ziyaretçi sayısı


Veriler, limanları ziyaret eden yolcular açısından değerlendirildiğinde, Kuşadası Limanı'na gelen yolcu sayısı bu yılın 9 ayında geçen yılın dönemine göre yüzde 66 arttı ve 603 bin 876'ya çıktı.


İstanbul'a gelen kruvaziyer yolcu da söz konusu dönemde, yüzde 48,5 yükselişle 261 bin 88 oldu. Bodrum'u 70 bin 651, Çeşme'yi 50 bin 898, Antalya'yı 19 bin 363 kruvaziyer ile gelen turist ziyaret etti. Diğer limanları ziyaret eden toplam yolcu sayısı da 91 bin 299 olarak kayıtlara geçti.


"İsrail'i rotasına alan operatörler turlarını iptal etti"


Turizm İletişim Uzmanı Sarp Özkar, kruvaziyer turizmde son yıllarda dikkat çekici bir artış yaşandığını belirterek, bu yıl 1,5 milyon yolcu hedefine ulaşılabileceğini söyledi.


İsrail-Filistin çatışmasının sektöre etkilerine de değinen Özkar, Türkiye'de İsrail'i rotasına alan tur operatörlerinin mevcut tur ve kontenjanlarını iptal ettiklerini dile getirdi. Özkar, "Tur operatörü yöneticileri, bu koşulda İsrail'e insanların gitmeyeceğini bilmelerinden ziyade soykırıma varan sivillere yönelik saldırılara bir tepkinin sonucu olarak turlarını iptal etmeyi tercih ettiler." dedi.




#Denizcilik Genel Müdürlüğü
#kruvaziyer
#yolcu
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İBB burs başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?