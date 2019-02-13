Ekonomi Küçük otellere 500 bin liraya kadar yenileme kredisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Küçük otellere 500 bin liraya kadar yenileme kredisi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Bankası iş birliğinde küçük otellere 6 ay ödemesiz 500 bin liraya kadar yenileme kredisi verilmesi yönünde bir çalışma başlattı.

Haber Merkezi AA
Küçük otellere yenileme kredisi geliyor.
Küçük otellere yenileme kredisi geliyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Antalya Temsilciliği üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

  • Antalya'da tarım arazilerinin imara açıldığını, konut inşa edildiğini ifade eden Çetin, kampanya yapıp, biraz müteahhitlerin elindeki konut stoğunu eritmek istediklerini dile getirdi.

Kampanyanın ATSO üyelerini kapsayacağını aktaran Çetin, "Aynı zamanda 500 bin liraya kadar küçük otellere renovasyon kredisi. Yenileme kredisi. İkisiyle ilgili çalışma var. Yüzde 0,98 oranla konut kredisi, 6 ay ödemesiz 500 bin liraya kadar da küçük otellerin yenilenmesiyle ilgili bir renovasyon kredisi çalışması yapıyoruz. Şehir otelleri. Bu şekilde konut stoğunun bir bölümünü eritebiliriz."

Yaş meyve sebzenin yaklaşık yüzde 15-20'sinin paketleme sırasında, ayrıştırılırken zayi olduğuna işaret eden Çetin, asıl bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

  • Çetin, fiyatların özellikle marketlerde çok yüksek olduğunu, buraların denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

İnovasyon merkezi İNOVATSO

ATSO İnovasyon Merkezi'ni, inovasyon alanına, hayallerin, fikirlerin prototipe döndüğü bir alana dönüştürdüklerini anlatan Çetin, bugün sanayide en büyük sıkıntının prototip oluşturmak olduğunu ifade etti.

Bu doğrultuda üç atölye oluşturduklarını dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Elektronik, yazılım ve mekanik atölyeleri. Hepsinde de temel prototipleme için gerekli olan araç ve edevatlar bulunuyor. Bundan sonraki süreçte tamamen kullanıcıların talepleriyle araç parkı genişleyecek. Burası temel gereksinim, bir prototip oluşturacağı yer. İlk başlarken üç boyutlu yazıcıyı aldık, robotik takımların kullanması için alındı. Bir üstü metal üç yazıcı, bütçesi hazırlandığında onu da alacağız, daha çok ihtiyaç. Merkez toplamda bir milyon liranın üzerinde bir maliyet. Kullanıcılar var. Günlük, aylık ve yıllık kullanımlar şeklinde abone olunabiliyor. Çok cuzi paralar alıyoruz. Günlük 10 lira, aylık 20 lira, yıllık 120 lira. 24 saat açık ve özellikle yazılımcılar geceleri de çalışabiliyor. Aylık ve yıllık kullanıcılar bir kartla 24 saat kullanabiliyor. Geceleri sadece mekanik atölyesi kapalı oluyor iş sağlığı güvenliği açısından. Üyeler etkinlik ve eğitimlerden ücretsiz yararlanabiliyor."

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