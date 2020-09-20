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Ekonomi Kullanıcı sayısı 50 milyonu geçti e-Devlet Kapısı yeni hizmete hazırlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kullanıcı sayısı 50 milyonu geçti: e-Devlet Kapısı yeni hizmete hazırlanıyor

Kullanıcı sayısı 50 milyonu geçti: e-Devlet Kapısı yeni hizmete hazırlanıyor

Birçok hizmetine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan her geçen gün içeriğini ve kalitesini geliştiren

e-Devlet Kapısı, 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Hizmete sunulduğu 9 Haziran'dan bu yana yoğun ilgi gören 'Araçlarım' hizmetinin, ikinci fazında tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile kapsamı daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, her geçen gün içeriğini ve kalitesini geliştiren e-Devlet Kapısı'nın, 13 Eylül itibarıyla 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştığını belirterek, 9 Haziran'da kullanıma sunulan "Araçlarım" hizmetinin ikinci fazının yakında devreye alınacağını bildirdi.

Koç, yaptığı açıklamada, dijital hizmetin önemi ve gerekliliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha da ön plana çıktığına dikkati çekti. Koç, bu kapsamda alınan tedbirlere yönelik açılan yeni elektronik hizmetlerle vatandaşlara büyük kolaylık sağlandığını anlattı.

e-Devlet aylık 500 milyon kullanım sayısına ulaştı
GÜNDEM
e-Devlet aylık 500 milyon kullanım sayısına ulaştı

e-Devlet Kapısı'nda 677 kurumun 5 bin 156 hizmetinin sunulduğunu aktaran Koç, "Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin birçok hizmetine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan, her geçen gün hizmet içeriğini ve kalitesini geliştiren e-Devlet Kapısı, 13 Eylül itibarıyla 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştı." diye konuştu.

Koç, Türkiye'de 16 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'inin e-Devlet Kapısı'nı aktif şekilde kullandığına ve birçok işlemini kolaylıkla yapabildiğine işaret etti.

En fazla kullanılan hizmetler

Bugüne kadar 111 milyon 892 bin 759 sorgulamayla Sosyal Güvenlik Kurumunun 4A Hizmet Dökümü'nün en çok kullanılan hizmet olduğunu dile getiren Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu hizmetinin 111 milyon 148 bin 326 ile ikinci sırada, Sosyal Yardım Bilgileri hizmetinin de 85 milyon 519 bin 479 sorgulamayla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek
GÜNDEM
Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

Koç, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak sadece e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetlerin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara değil, aynı zamanda hizmet kapsamının genişletilmesi ve bütünleşik hizmetlerin dijital ortama aktarılmasına hız verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

  • "Yoğun ilgi gören ve açılış tarihi olan 9 Haziran'dan bu yana 37 milyondan fazla kullanılan ilk bütünleşik hizmet 'Araçlarım' ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar."

Koç, söz konusu hizmetin ikinci fazının yakın gelecekte hizmete sunulmasının planlandığını ifade ederek, "Söz konusu fazda ise tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile hizmetin kapsamının daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

e-Devlet kapısı yaygınlaşıyor
EKONOMİ
e-Devlet kapısı yaygınlaşıyor

Dönemsel olarak erişime açılan hizmetlerin e-Devlet Kapısı'nda kullanımının gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Koç, bu kapsamda 2 milyondan fazla öğrencinin girdiği YKS'de birçok adayın öğrenci kayıtlarını e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Üniversite e-Kayıt Hizmeti"nin en çok kullanılan 20 hizmet arasına girdiğini aktaran Koç, e-Devlet Kapısı’nın sürekli yaşayan ve gelişen bir ekosistem olduğunun altını çizdi.

Koç, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak dönüşümün hayatın her alanına nüfuz ettiği bu dönemde çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini sözlerine ekledi.

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