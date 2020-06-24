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Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Havaalanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Havaalanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Havaalanlarında yeni dönem başlıyor.
Havaalanlarında yeni dönem başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını bildirdi.

AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye Kovid-19 önlemleri bakımından en güvenli ülke"

Ersoy, Kovid-19 önlemleri bakımından Türkiye'nin, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilişikin, "Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var." dedi.

Bakan Ersoy: Birkaç hafta içinde trafiğin bütün ülkelerle açılacağını düşünüyorum
EKONOMİ
Bakan Ersoy: Birkaç hafta içinde trafiğin bütün ülkelerle açılacağını düşünüyorum

"Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şunları kaydetti:

  • "Türkiye, Avrupa'daki en güvenli ülkelerden biri ama ekonomik gerekçelerle bazı süreçler geciktiriliyor. Haksız ama yapılıyor. Bizim önümüze çıkarttıkları her sorunun cevabını en doğru şekilde vererek yavaş yavaş aşıyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığından otellerdeki 'mini kulüpler ve kreşlere' ilişkin yeni karar
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Kültür ve Turizm Bakanlığından otellerdeki 'mini kulüpler ve kreşlere' ilişkin yeni karar

"Halk plajlarını Türkiye geneline yayacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bakanlığın işlettiği halk plajlarını Türkiye geneline yayacaklarını bildirdi.

"Çok hızlı şekilde toparlayıp hedefe hızla ulaşacağız"

Ersoy, "2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefimiz olduğu yerde duruyor. Çok hızlı şekilde toparlayıp, bu hedefe hızla ulaşacağız."

Ayrıntılar geliyor...

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